Πάτρα: Η διεθνής διαιτητής Ελένη Αντωνίου στην επιχείρηση σύλληψης του 89χρονου «πιστολέρο»- ΦΩΤΟ

Η διεθνής διαιτητής Ελένη Αντωνίου, μέλος της ΕΠΣ Αχαΐας και εν ενεργεία διαιτητής στην Πάτρα, βρέθηκε στο επίκεντρο αστυνομικής επιχείρησης, μόλις μία ημέρα πριν σφυρίξει τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣΑ μεταξύ Ατρόμητου Πατρών και Θύελλας Πατρών.

Η Ελένη Αντωνίου συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψης ενός 89χρονου που είχε προηγουμένως σπείρει τον πανικό στο κέντρο της Αθήνας, ανοίγοντας πυρ εναντίον δύο δημόσιων κτιρίων και τραυματίζοντας πέντε άτομα. Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την Πάτρα, προσπαθώντας να διαφύγει.

Οι αρχές, ωστόσο, εντόπισαν γρήγορα τα ίχνη του. Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, στα παλιά ΚΤΕΛ Αχαΐας, όπου και ο 89χρονος συνελήφθη.