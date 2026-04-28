Η Μαίρη Σιάνη Ντέιβις με το βιβλίο της, ''Έντιμος εμπορία'' στην Πάτρα

Το βιβλίο με τίτλο "Έντιμος εμπορία" της Μαίρης Σιάνη-Ντέιβις που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση στην Πάτρα στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" στην οδό Κορίνθου 241, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2027 στις 19.00.

Την εκδήλωση διοργανώνει το βιβλιοπωλείο "Η Γωνιά του βιβλίου"-Παπαχρίστου.

Θα παρουσιάσει το βιβλίο & θα συνομιλήσει με τη συγγραφέα, η Αφροδίτη Σκαλτσά-Δημητρακοπούλου, βιβλιοκριτικός, αναγνώστρια.

Αποσπάσματα θα διαβάσουν τα μέλη της θεατρικής ομάδας "Ταξιδευτές της Πρόζας", Χρυσάνθη Μεργούπη και Κώστας Καραγκιαούρης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η ραδιοφωνική παραγωγός Ελευθερία Στεργιοπούλου.

Θα µπορούσε να είναι αληθινή ιστορία. Αλλά δεν είναι. Είναι η ιστορία των τριών αδελφών Σκούρα που εγκαταλείπουν το χωριό τους, αναζητώντας µια καλύτερη τύχη στην πρωτεύουσα. Ονειρεύονται πως κάποια µέρα θα αποκτήσουν το δικό τους κατάστηµα νεωτερισµών στην Αθήνα, ίσως και αλυσίδα καταστηµάτων. Είναι φιλόδοξοι. Όλα όµως έχουν ένα τίµηµα. Το ίδιο και η φιλοδοξία. Που δεν πληρώνεται µε χρήµα.

Ορφανεµένοι από µητέρα, ο Στάθης, ο Αργύρης και ο Μάρκος φεύγουν µακριά από τον βάναυσο πατέρα τους, µε µόνη παρηγοριά τα λόγια της γιαγιάς: «Μονοιασµένοι θα πετύχετε». Η επαγγελµατική επιτυχία έρχεται, µετά τον Εµφύλιο, και µαζί της φέρνει και προσωπική ευτυχία. Τα αδέλφια παντρεύονται. Οι συµβίες τους παίζουν καθοριστικό ρόλο στους δεσµούς που αναπτύσσονται ανάµεσα στις τρεις οικογένειες. Τα αδέλφια όµως έχουν κρυφές ζωές. Πίσω από κλειστές πόρτες η ένταση µεγαλώνει, η ζήλια τρυπώνει ανάµεσά τους, τα οικογενειακά εορταστικά γεύµατα καταλήγουν σε καβγάδες.

Το βιβλίο “Έντιµος εµπορία” ξετυλίγεται µέσα σε τέσσερις δεκαετίες ανατροπών και αλλαγών, και οδηγεί τον αναγνώστη στα στενά του κόσµου της αγοράς, ενός κόσµου γεµάτου χαρακτήρες που χαράσσονται στη µνήµη: τον αρχιµανδρίτη που ξεδίνει µε τα ρεµπέτικα, τον κοµµουνιστή µεγιστάνα που εκµεταλλεύεται τις διασυνδέσεις του µε τη χούντα, τον οδηγό νεκροφόρας που έχει ψώνιο µε τα µπουζούκια. Και, πίσω από τη βιτρίνα ενός τα­πεινού καταστήµατος νεωτερισµών, θέτει ξανά και ξανά το ίδιο ερώτηµα: Πόσο δυνατά είναι τα νήµατα που κρατούν τις οικογένειες ενωµένες; Τι συµβαίνει όταν αυτά αρχίσουν να ξεφτίζουν;

Η συγγραφέας Μαίρη Σιάνη-Ντέιβις έχει γεννηθεί στην Αθήνα. Σπούδασε Kλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήµια του Μπέρµιγχαµ και του Λονδίνου. Από το 1991 µέχρι το 1999 δίδαξε Λατινικά και Ρωµαϊκή Ιστορία στο Τµήµα Κλασικών Σπουδών του Royal Holloway College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου.

Η επιστηµονική µελέτη της για τον Κικέρωνα, Pro Rabirio Postumo (Oxford University Press, 2001) γνώρισε θερµή υποδοχή από κριτικούς τόσο της λατινικής λογοτεχνίας όσο και της Ρωµαϊκής ιστορίας. Έχει επίσης συγγράψει κι άλλα πανεπιστηµιακά βιβλία και πάµπολλα άρθρα.

Από το 1999 ασχολείται µε τη δηµοσιογραφία, παίρνοντας συνεντεύξεις από διακεκριµένες προσωπικότητες του πολιτισµού, συµπεριλαµβανοµένων και των βραβευµένων µε Νόµπελ Λογοτεχνίας Wole Soyinka και Doris Lessing. Κείµενά της έχουν δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες The Guardian της Μ. Βρετανίας, Ελευθεροτυπία, Νέα και Καθηµερινή.

Η "Έντιµος εµπορία" (Εκδόσεις Πατάκη, 2025) είναι το πρώτο της µυθιστόρηµα και πρωτοκυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025.