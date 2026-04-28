Η παιδική ταινία από την Δανία, "Τρίχες Κατσαρές -Curly Burly" από 30-4 στις Ελληνικές αίθουσες

Το παιδικό φιλμ "Curly Burly - Τρίχες Κατσαρές" παραγωγής 2026, από την Δανία, κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 σε διανομή της Tanweer.

To σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης ζει ασφαλές κάτω από το έδαφος στο ειδυλλιακό νησί του Μπόρνχολμ μαζί με την οικογένειά του και όλα τα άλλα τρολ. Στο νησί, η ζωή είναι γεμάτη από διασκεδαστικές πτήσεις με νυχτερίδες, πάρτι σε σπηλιές, αλλά και πάρα πολλούς κανόνες. Ιδιαίτερα ένας κανόνας δεν πρέπει ποτέ να παραβιαστεί: Ποτέ μην ανεβαίνεις στην επιφάνεια, γιατί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι! Όμως, ο Ρούλης Κατσαρούλης είναι ένας μικρός ταραχοποιός που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει με όλους αυτούς τους κανόνες.

Μια μέρα ακούγεται ένας ξαφνικός θόρυβος από την επιφάνεια της γης και αυτός τρυπώνει στον κόσμο των ανθρώπων για να δει τι συμβαίνει. Απροσδόκητα, η μικρή του αδελφή τον ακολουθεί και αυτό που ξεκινά ως μια αθώα εξόρμηση για τους δύο, γρήγορα εξελίσσεται σε μια μεγάλη περιπέτεια, γεμάτη κινδύνους, μαγεία και εμπειρίες μεγαλύτερες από οτιδήποτε θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί ο Ρούλης.

Σύνοψη

To σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης αποφασίζει να αφήσει την ήσυχη ζωή στο νησί των τρολ και να δραπετεύσει στον κόσμο των ανθρώπων προκειμένου να ζήσει μία ανεπανάληπτη περιπέτεια.

Σκηνοθεσία: Γιαν Ράμπεκ

Σενάριο: Φίλιπ Λα Ζέμπνικ, Σόρεν Φρέλεσεν

Διευθυντής φωτογραφίας: Τόνι Ζινκ

Μοντάζ: Έμα Ζούλμαντ Νίλσεν

Μουσική: Mίκελ Μάλθα.

Φωνές ελληνικής μεταγλώττισης:

Μαριλένα Χατζηνικολαίδη

Βασιλική Σούτη

Βαγγέλης Στρατηγάκος

Κατερίνα Γκίργκις

Ντίνος Σούτης

Χρήστος Θάνος

Σοφία Καψαμπέλη

Θάνος Λέκκας

Άγγελος Λιάγκος

Γιάννης Υφαντής

Δημήτρης Ζαπατίνας

Γιώργος Νικόπουλος kαι η μικρή Νάρια Αθανασοπούλου.

Στίχοι, επιμέλεια και ερμηνεία τραγουδιού: Χρήστος Θάνος

Μετάφραση: Νατάσα Καψάλη

Σκηνοθεσία/Προσαρμογή: Σοφία Καψαμπέλη.

Ηχοληψία / Μίξη ήχου: Δημήτρης Σιδέρης

Τεχνικός προϊστάμενος: Χρήστος Μανουσάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Δόμνα Λεοντακιανάκου.

Η μεταγλώττιση έγινε στην Tanweer studios.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Απριλίου 2026.

Διάρκεια: 80 λεπτά.

