Πάτρα: Πώς έγινε η σύλληψη του 89χρονου - Εκδρομή με μαθητές στο ξενοδοχείο - Φορούσε αστυνομική θήκη όπλου

Μετά από έξι ολόκληρες ώρες που κυκλοφορούσε ανενόχλητος στην Αθήνα μετά τις επιθέσεις στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο, ο 89χρονος δράστης συνελήφθη στην Πάτρα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας προκάλεσε χαμό καθώς άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στη Λουκαρέως, τραυματίζοντας πέντε άτομα και στη συνέχεια ήρθε με ταξί στην Πάτρα, όπου και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr υπήρξε πληροφορία στην τοπική αστυνομία πως ο 89χρονος μεταβαίνει στην Πάτρα. Απο το ξενοδοχειο Άδωνις ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ.ότι υπάρχει εκεί ένα άτομο που μοιαζει στον ηλικιωμένο.

Αμέσως αστυνομικός ντυμένος με πολιτικά, μπήκε διακριτικά στο ξενοδοχείο, προσποιούμενος πελάτη που ενδιαφερόταν για δωμάτιο.

Αφού ενημερώθηκε από τη ρεσεψιόν ότι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, παρέμεινε στον χώρο, παρακολουθώντας χωρίς να κινήσει υποψίες τις κινήσεις των παρευρισκομένων. Λίγη ώρα αργότερα, ο υπερήλικας, που βρισκόταν στον ημιώροφο, κατέβηκε στο ισόγειο και ο αστυνομικός τον αναγνώρισε αμέσως.

Με αστραπιαία κίνηση τον ακινητοποίησε και τον συνέλαβε. Αφού κατέφθασαν οι ενισχύσεις, ο 89χρονος μεταφέρθηκε με περιπολικό πρώτα στην Ασφάλεια Πατρών και έπειτα στη ΓΑΔΑ.

Η επιχείρηση οργανώθηκε με αυξημένα μέτρα προσοχής, λόγω της παρουσίας μαθητών σε σχολική εκδρομή στο ξενοδοχείο.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως ο ηλικιωμένος φορούσε αστυνομική θήκη όπλου όπου είχε το γεμάτο πιστόλι και επιπλέον σφαίρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος είχε διαύγεια, δεν αντιστάθηκε και σύμφωνα με τους αστυνομικούς είχε καλή γνώση των όπλων.