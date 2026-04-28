Ο μετασχηματισμός του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο του τοπικού συνεδρίου LIBECCIO

Σημαντικά συμπεράσματα για το μέλλον του τουρισμού προέκυψαν κατά τις εργασίες του Τοπικού Συνεδρίου του έργου LIBECCIO, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Οι σύγχρονες προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου LIBECCIO».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 στην Πάτρα και αποτέλεσε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις προοπτικές και τις προκλήσεις του τουριστικού τομέα στη Δυτική Ελλάδα.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία του έργου LIBECCIO για την ενίσχυση του τοπικού τουριστικού οικοσυστήματος και τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο, που φέρνει κοντά διαφορετικούς φορείς και καλλιεργεί τη συνεργασία, ευθυγραμμίζεται με τον ευρύτερο στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας: να εξελιχθεί από απλός διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε έναν πραγματικό κόμβο καινοτομίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, εστίασε στη νέα εποχή για τον τουρισμό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με κύρια στοιχεία την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την αυθεντική εμπειρία, και με μία ισχυρή ταυτότητα ως “Olympian Land”.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα βασικά ευρήματα και τα τελικά αποτελέσματα του έργου LIBECCIO. Ειδικότερα, αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της διαδικτυακής πλατφόρμας DMSS (Destination Management Support System), ένα καινοτόμο εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, το οποίο αξιοποιεί πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν το περιβάλλον, τις τάσεις και την εξέλιξη κρίσιμων μεταβλητών του τουριστικού τομέα. Παρουσιάστηκε επίσης η πλατφόρμα καινοτομίας τουρισμού ETIP (Euro-MED Tourism Innovation Platform), ως μέσο δικτύωσης των φορεών του τουρισμού και διάχυσης της καινοτομίας.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού και των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως η Σταυρούλα Κεφάλα και η Χαρίκλεια Αντωνάτου, ανέδειξαν τον ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού και των σύγχρονων πολιτικών στη διαχείριση των τουριστικών προορισμών. Παράλληλα, εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων και του τουριστικού κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Θεόδωρος Λουλούδης, ο Κωνσταντίνος Ναστούλης, ο Χρήστος Κανελλής και η Νίκη Φλώρου, εστίασαν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον στον τουρισμό.

Ιδιαίτερη συμβολή είχαν οι εισηγήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας, με τη συμμετοχή των καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών, Αλκιβιάδη Παναγόπουλου και Μαρίας Κωνστάντογλου, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία της καινοτομίας και της αξιοποίησης των δεδομένων στη σύγχρονη διαχείριση των προορισμών.

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου, ο κ. Τάκης Παπαδόπουλος ανέφερε: «Η καινοτομία δεν είναι επιλογή – είναι όρος επιβίωσης. Αν δεν αξιοποιήσουμε τα δεδομένα, θα μείνουμε πίσω. Συνδέουμε τον τουρισμό με την τοπική οικονομία και παραγωγή. Η Περιφέρεια γίνεται κόμβος καινοτομίας, όχι απλός διαχειριστής προγραμμάτων. Δεν μιλάμε για περισσότερο τουρισμό, αλλά για καλύτερο τουρισμό. Με το LIBECCIO περνάμε από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή πολιτικών. Η Δυτική Ελλάδα επενδύει σε έναν τουρισμό έξυπνο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό – και το LIBECCIO είναι το εργαλείο που το κάνει πράξη».