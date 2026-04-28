Πάτρα: Μουσικό Live με τον Νικόλα Δημακόπουλο στο Μηχανουργείο

Ένα ακόμα Live είναι προγραμματισμένο να γίνει στο "Μηχανουργείο" στην οδό Ευμήλου, πίσω από το ναό Αγ. Ανδρέου στην Πάτρα. Αυτό το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 στις 22:00 με έναν μουσικό που είναι "μια ολόκληρη ορχήστρα", τον Νικόλα Δημακόπουλο! Μην το χάσετε!

O Nικόλας Δημακόπουλος που είχε ξαναεμφανιστεί με επιτυχία στο Μηχανουργείο πριν λίγο καιρό, στις 28-3 και 4-4-2026, πρόκειται να παρουσιάσει ένα μοναδικό πρόγραμμα μπουάτ με έντεχνο, ελληνικό και ξένο ροκ, μπλουζ & πολλές άλλες μουσικές εκπλήξεις.

*Σημείωμα του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γεράσιμου Ντάβαρη:

"Όταν με προσέγγισε ο Νικόλας για να μου προτείνει συνεργασία, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας μουσικός μπορεί να είναι μια ολόκληρη ορχήστρα! Μου ήταν αδιανόητο να πιστέψω ότι θα άκουγα έναν άνθρωπο να παίζει 3,5 ώρες ασταμάτητα, με απίστευτο πάθος και αγάπη για την μουσική! Κάναμε το πρώτο live και ένιωσα σαν έφηβος με το συναισθηματικό ταξίδι, στο οποίο μας παρέσυρε! Νικόλα σ' ευχαριστώ για την υπέροχη, παρεΐστικη βραδιά και περιμένω για τις επόμενες!

Μην τον χάσετε!!!".

Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού - Θέατρο Τέχνης - Μουσική Σκηνή

Συμμετοχή: 5 ευρώ.

Κρατήσεις τραπεζιών στο 6937492516.

Έναρξη Live στις 22.00.