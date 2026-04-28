Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Θεσσαλονίκης ταξιδεύει στην Πάτρα

Το Μεγάλο "Γυμνοφθαλμίτικο" ταξίδι του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με προορισμό την Πάτρα και την Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον στην Μαιζώνος 172β, ξεκινά στις 4 Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρει ο Νίκος Καββαδίας, "ψυχή" του "Γυμνού Οφθαλμού", πρόκειται για μια Μεγάλη των Ελληνικών Ντοκιμαντέρ Γιορτή, μιάς και θα προβληθούν 22 από τα 57, συνολικά, Ελληνικά ντοκιμαντέρ, που συμμετείχαν στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (5-15 Μαρτίου 2026).

Με αυτό το Ταξίδι θα "κλείσει" και ο δεύτερος Κύκλος Γυμνοφθαλμίτικων προβολών γιά την περίοδο 2025-2026.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΙΝ-ΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Ταξιδεύει. Προορισμός: Πάτρα

Στο Θέατρο Λιθογραφείον - Μαιζώνος 172β στην Πάτρα - τηλ.: 2610 328394.

Από 4 έως και 25 Μαΐου (4 Δευτέρες - 4+11+18+25 και 2 Τετάρτες - 6+20/5).

Ώρες- από τις 6.15 μ.μ μέχρι τα μεσάνυχτα.

Περιεχόμενο: Η Μεγάλη των Ελληνικών Ντοκιμαντέρ Γιορτή.

Προβολή 22 από τα, συνολικά, 57 Ελληνικά ντοκιμαντέρ, που συμμετείχαν στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Διοργάνωση - Γυμνός οφθαλμός / θέατρο Λιθογραφείον

Υποστήριξη- Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - μία ταινία: 5 ευρώ / δύο ταινίες: 8 ευρώ / ημερήσιο: 10 ευρώ / Α.Μ.Ε.Α-άνεργοι: δωρεάν/ 22 ταινίες: 50 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στο flix.gr, που κάλυψε με καθημερινές ανταποκρίσεις το Φεστιβάλ.

Αφίσσα: Αλέξανδρος Ψυχούλης (διακριτικότατα παρενέβη ο sin1891pge).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ

18.15 - ΠΕΣ ΜΟΥ - 71' - ΝΙΚΟΣ ΜΕΓΓΡΕΛΗΣ

20.00 - ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ - 75' - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ (κεντρική φωτ.)

22.00 - ΧΑΛΙΛ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕ… - 70' - ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΟΥΝΗ - HΑΙΜ SCHWARZENBERG

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

18.15 - THOSE WHO TOUCHED WAR - 73' - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ / ΗΩ ΧΑΒΙΑΡΑ

20.00 - WHERE SHADOWS REST - 87' - ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

22.00 - ΠΕΡΣΕΣ - ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ - 98' - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΑΡΩΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ

18.15 - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΨΕΜΑΤΟΣ - 75' - ΟΛΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ

19.45 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΟΡΑΤΩΝ - 31' - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

20.30 - DEAR FUTURE - 79' - ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

22.00 - EXILE(S) - 119' - ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ

18.15 - Η ΑΝΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΣ - 91' - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΣΟΥΡΙΔΗΣ

20.00 - ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΟΥ ΕΙΔΩΛΟ - 105' - ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ

22.00 - ΒΙΛΜΑ: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ - 81' - ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ

18.15 - Η ΖΩΗ ΑΞΙΖΕΙ ΑΝ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΖΕΣΑΙ - 80' - ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

20.00 - ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ - 81' - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ

22.00 - ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - 43' - ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΕΟΥΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΙΡΟΥ

22.45 - Η ΝΥΧΤΑ ΜΥΡΙΖΕΙ ΓΙΑΣΕΜΙ - 70' - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ

18.15 - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - 56' - ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΣ

19.30 - ΜΟΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ - 50' - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

20.30 - ΣΤΟ ΧΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ - 87' - ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΥΡΠΥΛΗΣ

22.00 - PASSING THE TORCH - 68' - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΒΡΑΝΙΔΗΣ

23.15 - ΘΡΑΞ ΠANKC KUZIN - 61' - ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ

https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1207518.