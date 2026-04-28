Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Θεσσαλονίκης ταξιδεύει στην Πάτρα

Θα προβληθούν στο Λιθογραφείον από τον "Γυμνό Οφθαλμό", 22 από τα συνολικά, 57 Ελληνικά ντοκυμαντέρ που συμμετείχαν στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Το Μεγάλο "Γυμνοφθαλμίτικο" ταξίδι του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με προορισμό την Πάτρα και την Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον στην Μαιζώνος 172β, ξεκινά στις 4 Μαΐου 2026.
Όπως αναφέρει ο Νίκος Καββαδίας, "ψυχή" του "Γυμνού Οφθαλμού", πρόκειται για μια Μεγάλη των Ελληνικών Ντοκιμαντέρ Γιορτή, μιάς και θα προβληθούν 22 από τα 57, συνολικά, Ελληνικά ντοκιμαντέρ, που συμμετείχαν στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (5-15 Μαρτίου 2026).
Με αυτό το Ταξίδι θα "κλείσει" και ο δεύτερος Κύκλος Γυμνοφθαλμίτικων προβολών γιά την περίοδο 2025-2026.
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΙΝ-ΕΧΙΖΕΤΑΙ!
Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Ταξιδεύει. Προορισμός: Πάτρα
Στο Θέατρο Λιθογραφείον - Μαιζώνος 172β στην Πάτρα - τηλ.: 2610 328394.
Από 4 έως και 25 Μαΐου (4 Δευτέρες - 4+11+18+25 και 2 Τετάρτες - 6+20/5).
Ώρες- από τις 6.15 μ.μ μέχρι τα μεσάνυχτα.
Περιεχόμενο: Η Μεγάλη των Ελληνικών Ντοκιμαντέρ Γιορτή.
Προβολή 22 από τα, συνολικά, 57 Ελληνικά ντοκιμαντέρ, που συμμετείχαν στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Διοργάνωση - Γυμνός οφθαλμός / θέατρο Λιθογραφείον
Υποστήριξη- Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - μία ταινία: 5 ευρώ / δύο ταινίες: 8 ευρώ / ημερήσιο: 10 ευρώ / Α.Μ.Ε.Α-άνεργοι: δωρεάν/ 22 ταινίες: 50 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες στο flix.gr, που κάλυψε με καθημερινές ανταποκρίσεις το Φεστιβάλ.
Αφίσσα: Αλέξανδρος Ψυχούλης (διακριτικότατα παρενέβη ο sin1891pge).
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:
https://flix.gr/news/tidf-28-greek-documentaries.html
https://filmfestival.gr/el/newsroom/news/28o-fn8-anakalypste-57-synarpastika-ellhnika-ntokimanter/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ
18.15 - ΠΕΣ ΜΟΥ - 71' - ΝΙΚΟΣ ΜΕΓΓΡΕΛΗΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1208969
20.00 - ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ - 75' - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ (κεντρική φωτ.)
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1208050
22.00 - ΧΑΛΙΛ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕ… - 70' - ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΟΥΝΗ - HΑΙΜ SCHWARZENBERG
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1209027
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ
18.15 - THOSE WHO TOUCHED WAR - 73' - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ / ΗΩ ΧΑΒΙΑΡΑ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1207893
20.00 - WHERE SHADOWS REST - 87' - ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1206946
22.00 - ΠΕΡΣΕΣ - ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ - 98' - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΑΡΩΤΟΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1207196
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ
18.15 - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΨΕΜΑΤΟΣ - 75' - ΟΛΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1199445
19.45 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΟΡΑΤΩΝ - 31' - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΛΕΚΟΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1207439
20.30 - DEAR FUTURE - 79' - ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1198775
22.00 - EXILE(S) - 119' - ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1208182
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ
18.15 - Η ΑΝΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΣ - 91' - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΣΟΥΡΙΔΗΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1199002
20.00 - ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΟΥ ΕΙΔΩΛΟ - 105' - ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1208394
22.00 - ΒΙΛΜΑ: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ - 81' - ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1209151
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ
18.15 - Η ΖΩΗ ΑΞΙΖΕΙ ΑΝ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΖΕΣΑΙ - 80' - ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1205442
20.00 - ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ - 81' - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1208758
22.00 - ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - 43' - ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΕΟΥΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΙΡΟΥ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1201263
22.45 - Η ΝΥΧΤΑ ΜΥΡΙΖΕΙ ΓΙΑΣΕΜΙ - 70' - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1208145
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ
18.15 - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - 56' - ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1209087
19.30 - ΜΟΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ - 50' - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1198734
20.30 - ΣΤΟ ΧΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ - 87' - ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΥΡΠΥΛΗΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1209099
22.00 - PASSING THE TORCH - 68' - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΒΡΑΝΙΔΗΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1200949
23.15 - ΘΡΑΞ ΠANKC KUZIN - 61' - ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
https://vp.eventival.com/thessaloniki/tidf28/film/1207518.
"ΧΑΛΙΛ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕ…".
"Ιστορίες ενός ψέματος".
"Where Shadows Rest".
"Πες μου".
"Those Who Touched War".
"EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού".
"Το πολλαπλό σου είδωλο. Χειμερινοί Κολυμβητές".
"Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι".
