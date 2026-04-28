Μεσσηνία: Άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό σε στάβλο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Καλαμάτα, όταν εντοπίστηκε πτώμα άνδρα μέσα σε στάβλο στην περιοχή της Δυτικής παραλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ενώ μέχρι στιγμής το όπλο δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος φιλοξενούταν σε σπίτι ομοεθνή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.