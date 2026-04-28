Η Παναχαϊκή ιδέα ζητεί έκτακτη Γ.Σ. στην ΠΓΕ

Από ανακοίνωση που εξέδωσε η Παναχαϊκή Ιδέα:

"Ενημερώνουμε πως σήμερα 28/4/2026 κατατέθηκε απο την κίνηση μας και άλλα μέλη της Ερασιτεχνικής Παναχαικής αίτημα για την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης , όπως προβλέπει η αθλητική νομοθεσία και το καταστατικό του σωματείου μας με θέμα (μεταξύ τυχόν άλλων): "καθορισμός διαδικασίας προσκλήσεως ενδιαφερομένων να αναλάβουν τη διαχείριση και λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος του σωματείου -υφισταμένου ή οχι- με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, και καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και απαιτούμενων εγγυήσεων προς το σωματείο, σε κάθε περίπτωση".

Υ.Γ

Συγχαρητήρια στις αθλήτριες του βόλει για την αγωνιστική τους παρουσία και επιτυχία τους".