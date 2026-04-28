Η Παναχαϊκή ιδέα ζητεί έκτακτη Γ.Σ. στην ΠΓΕ

Εξελίξεις ενόψει
Από ανακοίνωση που εξέδωσε η Παναχαϊκή Ιδέα:
"Ενημερώνουμε πως σήμερα 28/4/2026 κατατέθηκε απο την κίνηση μας και άλλα μέλη της Ερασιτεχνικής Παναχαικής αίτημα για την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης , όπως προβλέπει η αθλητική νομοθεσία και το καταστατικό του σωματείου μας με θέμα (μεταξύ τυχόν άλλων): "καθορισμός διαδικασίας προσκλήσεως ενδιαφερομένων να αναλάβουν τη διαχείριση και λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος του σωματείου -υφισταμένου ή οχι- με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, και καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και απαιτούμενων εγγυήσεων προς το σωματείο, σε κάθε περίπτωση".
Υ.Γ
Συγχαρητήρια στις αθλήτριες του βόλει για την αγωνιστική τους παρουσία και επιτυχία τους".
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr