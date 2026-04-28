Ε.Α.Υ. Αχαΐας: Συγχαρητήρια στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της ΥΔΕΕ Πατρών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων - Ε.Α.Υ. Αχαΐας εκφράζει με ανακοίνωση της, δημόσια τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΥΔΕΕ Πατρών, οι οποίοι μετά από συντονισμένες ενέργειες συνελαβαν δύο ημεδαπούς.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης (δύο κιλά και τριακόσια γραμμάρια), ζυγαριές ακριβείας, πιστόλι, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και γκλοπ. Το συγκεκριμένο Τμήμα της ΥΔΕΕ διακρίνεται για τις συνεχείς επιτυχίες του, εξυψώνοντας το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας και εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

Παράλληλα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας συγχαίρει θερμά τους συναδέλφους της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Αιγιαλείας, για τη σύλληψη αλλοδαπού στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε η εντυπωσιακή ποσότητα των 32 κιλών και 284 γραμμαρίων κάνναβης.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς η Ένωσή μας έδωσε αγώνα για την πλήρη στελέχωση της εν λόγω υπηρεσίας με προσωπικό εκτός Αχαΐας, αντιλαμβανόμενη από την πρώτη στιγμή το οξύ πρόβλημα που δημιουργούσε η υποστελέχωση σε συνδυασμό με την αυξημένη εγκληματικότητα λόγω της γεωγραφικής θέσης της περιοχής, αναφέρει στην ανακοίνωση της η Ε.Α.Υ. Αχαΐας με πρόεδρο της τον Γεώργιο Αγγελόπουλο.

Αναμένουμε οι θέσεις αυτές να καλυφθούν πλέον με μόνιμο προσωπικό και να ενισχυθούν περαιτέρω οι Υπηρεσίες του Αστυνομικού Τμήματος και του ΤΔΕΕ Αιγιαλείας μέσω των τακτικών μεταθέσεων. Είναι επιτακτική ανάγκη οι υπηρεσίες αυτές να είναι σε θέση να καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες τους και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το πλήθος των συμβάντων που αντιμετωπίζουν καθημερινά.