Τραμπ: Το Ιράν είναι σε κατάσταση κατάρρευσης - Ζητά άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του παρέμβαση υποστηρίζει ότι το Ιράν βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης» και επιδιώκει άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η ενεργειακή κρίση βαθαίνει.

«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε “κατάσταση κατάρρευσης”. Θέλουν να “ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ” το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν την κατάσταση της ηγεσίας τους (την οποία πιστεύω ότι θα καταφέρουν να διαχειριστούν). Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!» έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, με το πετρέλαιο να έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανακοινώνουν αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ.

Μέχρι στιγμής Αμερικανός πρόεδρος αποφεύγει να ξεκαθαρίσει ποια είναι η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης, διατηρώντας έτσι την αβεβαιότητα στα ύψη. Αμερικανικά μέσα, επικαλούμενα πηγές από το περιβάλλον του ανέφεραν ότι είναι δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και σκοπεύει να την απορρίψει.