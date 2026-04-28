Πάτρα: Συναυλία για την Εργατική Πρωτομαγιά

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει και φέτος ο δήμος της Πάτρας για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς συνεχίζονται την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026 στις 12.30 το μεσημέρι στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων, με μια ξεχωριστή συναυλία με τίτλο «Άμα χάσουμε εμείς θα κερδίσουν οι άλλοι».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 140 χρόνων από την πρώτη απεργία της εργατικής τάξης που έγινε στο Σικάγο το 1886 για το 8ωρο, με τα μηνύματα από τη ματωμένη εξέγερση των εργατών του Σικάγο να είναι πάντα επίκαιρα.

Περιλαμβάνει εργατικά τραγούδια του αγώνα, από τους κλασικούς Έλληνες συνθέτες έως τους σύγχρονους τραγουδοποιούς, με ελληνικά και ξένα ροκ τραγούδια, μουσική δωματίου, καθώς και διασκευασμένα συμφωνικά έργα.



Η συναυλία είναι εμπνευσμένη από τους εργατικούς αγώνες, με καλλιτεχνικές αναφορές στη σύγχρονη παγκόσμια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από συνεχείς πολεμικές συγκρούσεις και κοινωνική αστάθεια. Σε μια εποχή πολέμων και σύνθλιψης της παγκόσμιας εργατικής τάξης η τέχνη δεν μπορεί να σιωπά, οφείλει να θυμίζει, να ενώνει και να αντιστέκεται.

Η Μαριάννα Μεσσαλά, εκφράζεται με πάθος πάνω στην σκηνή. Τη συνοδεύουν οι: Φώτης Κουτρουμπάνος – πλήκτρα, Παναγιώτης Κυριαζής – κρουστά και Χρήστος Τσαρούχης – κιθάρα.