Πάτρα: Η «Μελωδική τροπικότητα» του Ευγένιου Βούλγαρη παρουσιάστηκε στις «Δευτέρες στο Ωδείο…»

Οι δράσεις της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο…» συνεχίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου 2026 στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης», με τον Ευγένιο Βούλγαρη να παρουσιάζει τον «Τροπικό αυτοσχεδιαμό» του.

Ο καθηγητής (πολύ-οργανίστας) του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, στο α’ μέρος παρουσίασε τη μελωδική Τροπικότητα ως μέσο συναισθηματικής έκφρασης και επικοινωνίας. Στο β’ μέρος έγινε η παρουσίαση ενός «Τροπικού αυτοσχεδιασμού», με θέμα το ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου, «Χρέος».

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο…» διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 4.5.2026

«Το παιχνίδι των πέντε κύκλων»

Σ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ (κλαρινέτο), Θ. ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗΣ (κιθάρα),

Γ. ΝΟΤΑΡΑΣ (τύμπανα).