Κρήτη: Διασωλημένο 4χρονο παιδί μετά από δάγκωμα σκύλου

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων ένα 4χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε μετά από δάγκωμα σκύλου.

Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο κεφάλι και στο πρόσωπο και κρίθηκε πως πρέπει να διασωληνωθεί.

Όλοι οι γιατροί έχουν πέσει πάνω στο παιδί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για τραυματισμό 4χρονου παιδιού με πολλαπλά τραύματα από οικόσιτο ζώο. Έγινε άμεση ανταπόκριση από συμβατικό ασθενοφόρο και Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό. Εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα του ATLS από συνολικά 4 διασώστες και ένα γιατρό.

Το παιδί διασωληνώθηκε από τον γιατρό του ΕΚΑΒ Κωνσταντίνο Λάμπρη στα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

«Ευχόμαστε περαστικά, ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στο σπίτι του. Ένα μεγάλο μπράβο στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ για το σωστό συντονισμό, στους διασώστες του ΕΚΑΒ και σε όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές που συνέδραμαν στη έκβαση του περιστατικού» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΑΒ.