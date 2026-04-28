Παρουσίαση του βιβλίου ''Τα λάθη που θα κάνεις" της Πατρινής εκπαιδευτικού Φωτεινής Καραγρηγόρη

Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο ''Τα λάθη που θα κάνεις'' της Φωτεινής Καραγρηγόρη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 στις 18.00 στην Πάτρα με ελεύθερη είσοδο.

Η εκδήλωση που θα έχει & τη μορφή εργαστηρίου αυτοφροντίδας για γονείς & εκπαιδευτικούς διοργανώνεται από τον Βρεφονηπιακό σταθμό-νηπιαγωγείο "Το Παραμύθι" (οδός Αρμενιστή 9 στα Κάτω Συχαινά, στην Πάτρα) από κοινού με το βιβλιοπωλείο "Γωνιά του Βιβλίου" της οικογένειας Παπαχρίστου, στο χώρο του νηπιαγωγείου.

Η Πατρινή Φωτεινή Καραγρηγόρη είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Θετικής Διαπαιδαγώγησης, Σύμβουλος Attachment Parenting και εκπαιδευτικός. Από το 2024 προσφέρει για 1η φορά στην Ελλάδα τα επίσημα προγράμματα πιστοποίησης της Positive Discipline Association για γονείς, παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, ενώ συντονίζει και ομάδες εποπτείας επαγγελματιών.

Οι σπουδές και οι εμπειρίες της ενίσχυσαν τη βαθιά της πεποίθηση πως το παιδί είναι ενεργό, ικανό, με δικαιώματα και φωνή και πως αξίζει να σχετιζόμαστε μαζί του με σεβασμό και αυθεντική παρουσία. Ως μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, γνωρίζει καλά πως δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αλλά αυθεντικά παρόντες. Για εκείνες τις μέρες που νιώθεις ανεπαρκής. Για τις φορές που αναρωτιέσαι αν τα κάνεις όλα λάθος.

Αυτό το βιβλίο δεν περιέχει έτοιμες στρατηγικές που υπόσχονται «καλά παιδιά». Δεν είναι οδηγός «διαχείρισης» παιδιών.

Είναι μια ζεστή υπενθύμιση ότι δεν είσαι μόνος ή μόνη στην προσπάθεια.

Η Φωτεινή Καραγρηγόρη, εκπαιδευτικός, μητέρα, σύμβουλος γονέων και εκπαιδεύτρια Θετικής Διαπαιδαγώγησης, ανοίγει έναν χώρο συναισθηματικής παρουσίας, χωρίς φίλτρα τελειότητας. Τα «λάθη» δεν είναι αποτυχίες. Είναι ευκαιρίες για σύνδεση, μάθηση και εξέλιξη. Και το πιο σημαντικό δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας… είναι η αυθεντική μας παρουσία. Η γονεϊκότητα δεν είναι αγώνας για την καλύτερη επίδοση. Είναι αυθεντικότητα, όρια με αγάπη και τρυφερή παρουσία. Είναι σχέση. Είναι το θάρρος να επανέρχεσαι. Είναι το «μαζί», και ας μην είναι τέλειο. Ένα βιβλίο για να το ανοίγεις κάθε φορά που νομίζεις πως φταις για όλα.

Είπαν για το βιβλίο ''Τα λάθη που θα κάνεις"

Το βιβλίο της Φωτεινής μιλά για τα γονεϊκά λάθη χωρίς ενοχή και χωρίς φόβο, δείχνοντας πως η ασφάλεια, η εγγύτητα και η επανόρθωση δεν είναι υπερβολή, αλλά σχέση. Με λόγο βαθιά ανθρώπινο και επιστημονικά γειωμένο, σε καλεί να σταθείς δίπλα στο παιδί και να εμπιστευτείς ότι μέσα από την αλήθεια χτίζεται η ανεξαρτησία. Δεν είναι ακόμη ένα βιβλίο γονεϊκότητας, είναι η γονεϊκότητα σε βιβλίο!-Ευτυχία Βαρσαμή, Ψυχοπαιδαγωγός, Msc Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Μια τρυφερή υπενθύμιση ότι η γονεϊκότητα δεν χτίζεται στην τελειότητα, αλλά σε ένα αρκετά καλό, διευκολυντικό περιβάλλον, όπου το λάθος γίνεται αφορμή επανόρθωσης και σύνδεσης· εκεί ανασαίνει το εσωτερικό μας παιδί και μεγαλώνει το εν δυνάμει ενήλικο κομμάτι του παιδιού μας.-Σουζάνα Παπαφάγου, Κλινική Αναπτυξιακή Ψυχολόγος MSc, Οικογενειακή Θεραπεύτρια

Ένας συμπονετικός σύμμαχος για γονείς και φροντιστές που αισθάνονται καταβεβλημένοι, αλλά συνεχίζουν να δίνουν αγάπη και φροντίδα. Ένα βιβλίο που μας υπενθυμίζει ότι η σύνδεση, όχι η τελειότητα, είναι το θεμέλιο της γονικής μέριμνας.-Jane Nelsen, συγγραφέας του Αποτελεσματική Διαπαιδαγώγηση.