Μην ψάχνεις, βρες στο
Διευθύντρια σχολείου σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας στον Κολωνό

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό

Τραγικό θάνατο βρήκε μια διευθύντρια σχολείου από τον Κολωνό, η οποία το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) αντί να πάει στην εργασία της, ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας της, από όπου πήδηξε στο κενό.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 8 το πρωί, όταν η γυναίκα που είχε αναλάβει τη θέση της διευθύντριας σε σχολείο κοντά στο σπίτι της στον Κολωνό, αποφάσισε να βάλει τέλος στην ζωή της. Σοκαρισμένος ο σύζυγός της ειδοποίησε τις Αρχές.

Η διευθύντρια ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενώ άνθρωποι που τη γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν εργατικό και ευαίσθητο άνθρωπο.

Ο θάνατός της ήταν σχεδόν ακαριαίος, ενώ συγκλονισμένοι είναι και οι μαθητές, οι γονείς και οι εργαζόμενοι του σχολείου όπου δούλευε η γυναίκα.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης από την ταράτσα.



Πάτρα- Γλαύκος: Λύματα στη θάλασσα- Η βλάβη στον αγωγό- Τι λέει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ

Πάτρα: Μπαινοβγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα οι μουσικοί του δρόμου - Ποιοι καταγγέλουν ηχορύπανση - ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Γέμισε αφίσες για να κλείσει η Βάση της Σούδας- Τι είναι η πρωτοβουλία CloseSoudaBase

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

