Η διακρατική συνεργασία στο επίκεντρο ομιλίας του Φωκίωνα Ζαΐμη

Τον καθοριστικό ρόλο της διακρατικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος ανέδειξε ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης κατά την ομιλία του στη τρίτη συνάντηση της Θεματικής Κοινότητας «Green Living Areas» του Προγράμματος Interreg Euro-MED 2021–2027, που έγινε το διήμερο 22 - 23 Απριλίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, είχε κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής συνάντησης, όπου συζητήθηκε, εκτενώς, πώς μπορεί να καταστούν οι περιοχές και οι κοινωνίες της Μεσογείου πιο πράσινες, πιο βιώσιμες και καλύτερα προετοιμασμένες απέναντι στις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις της νέας εποχής. "Στόχος της κοινότητας και της αποστολής (Μission) «Green Living Areas» είναι οι λύσεις και τα αποτελέσματα που αναπτύσσονται μέσα από τα έργα να μπορούν να υιοθετηθούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄βαθμού. Εμείς από την πλευρά μας, ήδη, φέρουμε προτάσεις και έργα στην περιοχή μας στην κατεύθυνση αυτή", τόνισε ο κ. Ζαΐμης.

Όπως υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, η Μεσόγειος αποτελεί έναν χώρο μεγάλης ποικιλομορφίας, αλλά και κοινών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ζαΐμης στη σημασία των έργων συνεργασίας, τονίζοντας ότι η αξία τους έγκειται στη συλλογική παραγωγή γνώσης και πρακτικών λύσεων, μέσα από τη συνεργασία θεσμών, επιστημόνων και περιφερειών. «Η επιτυχία των έργων αυτών δεν κρίνεται μόνο από τα αποτελέσματά τους, αλλά κυρίως από το κατά πόσο αυτά υιοθετούνται και ενσωματώνονται σε τοπικές και περιφερειακές πολιτικές», σημείωσε.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε ομιλία η ειδικός σε θέματα πολιτικής και στρατηγικός σύμβουλος, Germana Di Falco, η οποία αναφέρθηκε διεξοδικά στη σημασία της αξιοποίησης των προγραμμάτων Interreg και των έργων Interreg Euro-MED ως καίριων εργαλείων για την αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε, ιδίως, τον ρόλο τους στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας και στην προώθηση βιώσιμων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό επίπεδο.

Στις εργασίες συμμετείχαν 150 εκπρόσωποι από 25 έργα που υλοποιούνται σε χώρες της Μεσογείου ενώ το έργο διακυβέρνησης “Green Living Areas Thematic Community” «Community4LivingAreas» (Διάλογος για τις Περιοχές Διαβίωσης), υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Euro-MED 2021-2027.