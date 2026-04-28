Στις 9 και 10 Μαΐου 2026, το 46ο Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού

Το 46ο Πανελλήνιο Πέρασμα στο γραφικό Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2026. Για μία ακόμη χρονιά ο Σύλλογός ορειβασίας – χιονοδρομίας - αναρρίχησης & προστασίας περιβάλλοντος Καλαβρύτων, σε αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Καλαβρύτων και αρκετούς φορείς και συλλόγους, πραγματοποιούν το Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων σε συνεργασία και τους «Φίλους των Καλαβρύτων». Θα γίνει αναφορά σε θέματα περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική Διαχείριση και τοπική ανάπτυξη, σε λύσεις βασισμένες στην φύση και τα ποτάμια οικοσυστήματα και αναφορά σε προτάσεις διαχείρισης της περιοχής Natura Φαράγγι Βουραϊκού. Επίσης για ακόμα μία χρονιά θα συζητηθεί το Παρόν και το Μέλλον του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοφτού – Καλαβρύτων μετά τις τελευταίες δυσμενείς εξελίξεις της διακοπής των δρομολογίων.

Την Κυριακή 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού. Απευθύνεται πρόσκληση σε όλες και όλους να συμμετέχουν, εφ’ όσον το επιθυμούν, τόσο στην Ημερίδα του Σαββάτου (τηλ. επικοινωνίας 6946175853) όσο & στην εκδήλωση της Κυριακής, στην μαγευτική πραγματικά πεζοπορία στο Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού. Την πρόσκληση απευθύνει ο Χαρίλαος Ηλία Ερμείδης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ορειβασίας - Χιονοδρομίας - Αναρρίχησης Προστασίας Περιβάλλοντος Καλαβρύτων και Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου των Φίλων της Φύσης (NATUREFRIENDS GREECE), Συντονιστής Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων.

*Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ατομική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα και τραυματισμούς. Οι ενήλικοι για τον εαυτό τους, αλλά και για τυχόν ανήλικους που συνοδεύουν.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να κινούνται στην προσδιορισμένη διαδρομή και ώρα, με πλήρη νηφαλιότητα, προσοχή και ωριμότητα, τηρώντας όλα όσο ενημερώνει ο Σύλλογος Ορειβασίας - Χιονοδρομίας - Αναρρίχησης Προστασίας Περιβάλλοντος Καλαβρύτων, και πάντα συμβουλευόμενοι την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) οι οποίοι είναι οι πλέον ενημερωμένοι και γνώστες για όλη την διαδρομή.

Οι συμμετέχοντες ανά ομάδες, με υπεύθυνους τους αρχηγούς των ομάδων, πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα μέτρα τήρησης που εφαρμόζονται μετά τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).

Ανακοινώνονται σε συνεχή βάση στο διαδίκτυο και στο fb: COVID-19: Κέντρο πληροφοριών. Συμβουλές επίσης πρόληψης: Πηγή Π.Ο.Υ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

Επίσης να συμβουλεύονται κατά την διάρκεια της διαδρομής τα άτομα της ΕΟΔ (Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης).

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα υπάρχουν για τους πεζοπόρους εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, γλυκίσματα κ.α.

Διευκρινίζεται τέλος πως φέτος, καλό είναι οι συμμετέχοντες να φροντίσουν ώστε να έχουν μαζί τους πρόχειρο φαγητό και νερό για την διαδρομή. Απαραίτητο το πρόχειρο ατομικό αδιάβροχο αλλά και το ορειβατικό μποτάκι για να πατάει σταθερά το πόδι.