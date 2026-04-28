ΕΣΥΝ Πάτρας: Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων και φοιτητές

Το ΕΣΥΝ - Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών, παράρτημα Πάτρας και ο Δήμος Πατρέων στο πλαίσιο των δράσεων ενάντια στις εξαρτήσεις έχουν προκηρύξει Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό για τους μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων (Γενικά – Ειδικά – ΕΠΑΛ) και τους φοιτητές της πόλης, με θέμα: «Ελευθερία δεν είναι να ψάχνεις τη φυγή, αληθινή διέξοδος η πάλη για ζωή! Σκέψου – Δράσε – Ζήσε χωρίς ναρκωτικά και άλλες εξαρτήσεις».

Με το Διαγωνισμό επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να προβληματιστούν και να δημιουργήσουν σε πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα για έναν άλλο τρόπο ζωής καθαρό, μαχητικό και διεκδικητικό χωρίς εξαρτήσεις, σε αντίθεση με τα πρότυπα του ατομικισμού και της φυγής από την πραγματική ζωή που συστηματικά προβάλλονται με κάθε τρόπο.

Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί εργασίες από μαθητές και φοιτητές που αφορούν σε σκίτσα, αφίσες, διηγήματα, ποιήματα και μουσικά έργα.

Οι εργασίες αυτές θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου, οπότε γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών.

Όσοι έχουν έτοιμα τα έργα τους, μπορούν να τα παραδίδουν μέχρι το τέλος Μαΐου, καθημερινά κατά τις πρωϊνές ώρες στο γραφείο της Αντιδημάρχου κ. Σίμου στον 3ο όροφο του Δημαρχείου.

Σύντομα θα ανακοινώσουμε τον τρόπο που θα προβληθούν τα έργα, την κριτική επιτροπή που θα τα αξιολογήσει καθώς και τα έπαθλα που θα δοθούν στους συμμετέχοντες, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Πρόεδρος στο Δ.Σ. του ΕΣΥΝ Πάτρας, είναι ο ιατρός Χρήστος Γκρεκιώτης.