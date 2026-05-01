Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Μαΐου 2026

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΛΕΠΕΣΙΩΤΗ - ΜΙΚΡΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 69
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ,ΝΙΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΗΣ & ΣΟΥΛΑ ΛΕΠΕΣΙΩΤΗ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞ. ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 59
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΑΛΕΞ. ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΦΩ ΜΑΚΗ, ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΚΗ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ χήρας ΒΑΣ. ΜΑΝΙΑΤΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑNIATH, ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ YVONEE MANIATH
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΜΜΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2-5-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (χήρας) ΙΩΑΝ. ΖΟΡΜΠΑ
ΕΤΩΝ 95
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΜΑΡΙΑ ΖΟΡΜΠΑ, ΝΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΗΤΤΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ & ΡΟΥΛΗ ΖΟΡΜΠΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΡΟΤΣΗ
{ΕΤΩΝ 82}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΚΙΚΗ ΚΡΟΤΣΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΜΑΙΡΗ ΚΡΟΤΣΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΡΟΤΣΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΣΠΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΚΑΝΕΛΛΗ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΕΓΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΖΩΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΟΥΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΛΗ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΔΑΝΑΗ, ΝΕΦΕΛΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091, Κ. 6975730357.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΒΕΣΚΟΥΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Ο.Τ.Ε
(ΕΤΩΝ 81)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΣΚΟΥΚΗ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΣΚΟΥΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΕΣΚΟΥΚΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΣΙΛΟΥΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ χήρα ΑΛΕΚΟΥ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΣΚΟΥΚΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β' κοιμητήριο Λεύκας Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 38)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ
ΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
(ΕΤΩΝ 86)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΚΡΙΒΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑΣ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΗΛΙΑΣ, ΑΚΡΙΒΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΣΠ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΩΡΟΘΕΑ, ΜΑΡΙΛΕΤΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΡΑΦΑΗΛ, ΜΑΡΙΑ, ΒΙΚΤΩΡΑΣ, ΜΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΟΔ. ΠΛΑΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΟΥΡΗ - ΕΤΩΝ 81
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,
ΛΕΜΟΝΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ,
ΙΩΑΝΝΑ & ΙΩΣΗΦ ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Με την συμπλήρωση 40 ημερων από την κοίμηση της πολυαγαπημένης μας
Μαρίας χήρας Γεωργ. Μαργαρώνη
Ετών 70
σας προσκαλούμε να προσευχηθείτε μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της στην Θεία Λειτουργία και το Ιερόν Μνημόσυνον που θα τελέσουμε την Κυριακή 3-5-2026 από ώρα 7 εως 10 π.μ στον Ι.Ν Αγ. Κων/νου και Ελένης Αρόης Πατρών.
Τα παιδιά της : Ιωάννης & Μαριάνθη Μαργαρώνη,
Αντώνιος Μαργαρώνης,
Αναστάσιος & Ιωάννα Μαργαρώνη,
Παναγιώτα & Θωμάς Κουτσοδήμας
Τα εγγόνια της : Γεώργιος ,Πάυλος,Μαρία,
Μαρία – Ελένη,Αντωνία,Γεώργιος
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 3-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 52
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,
ΘΕΩΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 74
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 - 5 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΨΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΗ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 - 5 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΚΟΛΦΩΣ χήρας ΕΥΣΤΑΘ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΛΑΒΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΠΗΝΕΛΟΠΗ χήρα ΑΘ. ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 – 5 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΒΛΑΣΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΕΥΘΥΜΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΣΩΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΛΕΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΛΓΑ
ΜΥΡΤΩ, ΕΛΠΙΔΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΝΙΚ. ΖΑΡΚΑΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΕΤΩΝ 52
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ, ΕΥΔΟΚΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΖΑΡΚΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΘΗΛΥ (Αβάπτιστο)
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Σελλών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 70
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΗΨΙΕΣ:
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3-5-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΥΘ.
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ
ΕΤΩΝ 43
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ:
ΑΝΔΡΙΑΝΑ (χήρα) ΕΛΕΥΘ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ
Η ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΟΣΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 MAΪOY 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ ΑΙΓΙΟΥ, ΤΕΡΜΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤ . ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΕΙΡΗΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΧΡΥΣΑΦΩ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:
ΣΩΤΗΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ:
ΛΕΜΟΝΙΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 MAΪOY 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΡΜΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΤ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 81)
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΑΦΩ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΕΙΡΗΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 MAΪOY 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 40 ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΓ.
ΜΟΛΦΕΤΑ- ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΕΤΩΝ 42
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΑΡΓΥΡΗΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΛΦΕΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ & ΑΝΝΑ ΜΑΣΣΑΡΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΟΛΦΕΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 MAΪOY 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΕΤΡΟΥ Κ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΓΚΑΒΕΡΑ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΑΒΕΡΑ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΑΒΕΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡIAKH 3 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤON IEΡO NAO ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΣΚΟΝΔΡΑ
(ΕΤΩΝ 87)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΟΛΓΑ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΛΑΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΑΓΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 81
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΑΘΗΝΑ κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ κ ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΑ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ.
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡ. ΒΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΕΤΩΝ 68
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΓΟΥ, ΜΙΡΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΠΕΜΠΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΤΣΑ ΒΕΡΓΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΠΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΙΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΣΗ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΣΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 54
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΑΚΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
(ΕΤΩΝ 84)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΑΡΒΙΡΑΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΤΡΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΡΒΙΡΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Χαλανδρίτσας Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΦΩΤΙΟΥ ΠΛ. ΜΠΕΡΔΕΝΗ
(ΕΤΩΝ 84)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΡΔΕΝΗ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΑ
ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΕΡΔΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ,
ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΡΔΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΡΔΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) Π. ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΒΑΣΩ ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑ
ΣΙΛΟΥΑΝΗ (Μοναχή)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 81)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΙΡΗΝΗ & ΜΑΝΩΛΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΡΤΕΜΙΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Ρίου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜ. ΓΑΛΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 87)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΑΪΔΩ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΘΑΝΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΤΑΙΖΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΥΒΕΛΗ, ΡΑΦΑΗΛ-ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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