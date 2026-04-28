Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
•ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ•
{ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ}
~•ΕΤΩΝ 69•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4/2026 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ ~ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ~ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 430 141 • 6937 009 968 • 6989 381 813 • 6978 069 382, «24ωρη εξυπηρέτηση».
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ
ΙΑΤΡΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΩΝ 49
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΑΒΑΠΤΙΣΤΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΠΑΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΑΝΑ) ΔΗΜ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ, KAITH KAI NTEIBINT KANIN, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΘΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ- ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν αιφνιδιαστικά από τον ΟΠΕΚ
Για τις 27 Μαΐου διέκοψε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη
Συνελήφθη στην Πάτρα σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ μετά από 6 ώρες ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Λουκάρεως - Είχε και περίστροφο
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