Πάτρα: "Θα με δείτε στις ειδήσεις" είπε ... χαμογελαστός όταν τον συνέλαβαν ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Λουκάρεως- Τι λένε στο thebest οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου- ΦΩΤΟ& ΒΙΝΤΕΟ

Μετά από έξι ώρες, και ενώ κυκλοφορούσε ανενόχλητος έχοντας ανοίξει νωρίτερα πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στη Λουκαρέως, τραυματίζοντας πέντε άτομα, ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Πάτρα!

Συγκεκριμένα ο 89χρονος εντοπίστηκε από την ΕΛΑΣ στο ξενοδοχείο Άδωνις δίπλα στα ΚΤΕΛ Αχαϊας, έχοντας μάλιστα μαζί του 38άρι περίστροφο, το οποίο ήταν γεμάτο και το οποίο είχε στο εσωτερικό της καρμπαντίνας του! Φέρεται να μπήκε στο ξενοδοχείο ως πελάτης και να σταμάτησε για λίγο στο μπαρ.

Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου που μιλούν στο thebest.gr αναφέρουν ότι ήταν χαλαρός και χαμογελαστός, με εμφανή σημάδια ψυχικής αστάθειας. Δεν αντιστάθηκε στη σύλληψή του ενώ φεύγοντας είπε "θα με δείτε το βράδυ στις ειδήσεις".

Η ΕΛΑΣ είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην Αθήνα, στην Καλαμάτα τόπο καταγωγής του, σε ΚΤΕΛ και σιδηροδρομικούς σταθμούς, αλλά τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, όπου είχε ταξιδέψει με την άνεσή του.

Σημειώνεται πως, σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ο 89χρονος κατάφερε να διαφύγει και από τα δύο σημεία ανενόχλητος και αποτελούσε για αρκετές ώρες ενεργή απειλή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφτασε στην Πάτρα με ταξί και είχε στόχο να το σκάσει για την Ιταλία. Ο οδηγός ταξί σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη δώσει καταθεση στην αστυνομία και ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές για τη μεταφορά του άνδρα απο την Αθήνα. Νεότερες πηγές αναφέρουν ότι ο δράστης δεν είναι ρακοσυλλέκτης όπως αρχικά είχε αναφερθεί.

Φέρεται επίσης σε σημείωμά του να είχε γράψει ότι ήθελε να πάει στο Στρασβούργο και να "χτυπήσεί" στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διαμαρτυρόμενος για το θέμα της σύνταξής του που έλεγε ότι δεν λάμβανε.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να πήγαινε συχνά στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού, δημιουργώντας εντάσεις καθώς όπως αναφέρουν συγγενικά του πρόσωπα, εδώ και μεγάλο διάστημα, πάλευε για να βγάλει σύνταξη.

Η ανιψιά του, ήταν αυτή που τον πρόσεχε και όταν άκουσε όλα αυτά που συνέβησαν, ήταν εκείνη που φαίνεται να τηλεφώνησε και να έδωσε τα στοιχεία του 89χρονου.

Η επίθεση στον ΕΦΚΑ

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, το πρωί της Τρίτης, όταν ο 89χρονος άντρας εισέβαλε οπλισμένος στο κτίριο, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι, τραυματίζοντάς τον.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των εργαζομένων, ο δράστης μπήκε, έβγαλε μία καραμπίνα, την ακούμπησε στο γκισέ και, αφού είπε του υπαλλήλου που είχε μπροστά του να σκύψει, πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά που βρισκόταν ο συνάδελφός του, ο οποίος και τραυματίστηκε στο πόδι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη χρήση τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, παράσχοντας τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. Ακολούθως διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», σε καλή κατάσταση.



Ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του διέφυγε.

Όπως διακρίνεται στο παρακάτω βίντεο, ο ηλικιωμένος -αφού έχει μπει στο κατάστημα του ΕΦΚΑ Κεραμεικού- στη συνέχεια βγαίνει ατάραχος από αυτό και διασχίζει την οδό Κειριάδων.

Ο δράστης φαίνεται να φορά καπέλο και μια σκουρόχρωμη καπαρντίνα, ενώ στο δεξί του χέρι κρατά κρυμμένη την καραμπίνα.

Για το περιστατικό μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, Διοικητής του ΕΦΚΑ. Όπως και τόνισε ο κ. Βαρβέρης: “Είναι καλά στην υγεία του ο υπάλληλος. Έχει τραυματιστεί στο πόδι και έχει διακομιστεί τώρα στο νοσοκομείο“.

Ως προς το αν είναι γνωστό για ποιο λόγο ο 89χρονος οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη, σημείωσε: “Αυτό παραμένει άγνωστο. Νομίζω ότι έχει θέματα ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι να κάνει με τον ΕΦΚΑ, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω την πληροφορία ακόμα“.

Και πρόσθεσε: “Μπήκε μέσα, ανέβηκε στον 4ο όροφο σήκωσε την καραμπίνα, είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και χτύπησε έναν άλλον. Δεν νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα. Νομίζω ότι δεν ήταν σε κατάσταση“.

Παράλληλα, επισήμανε το εξής: “Δυστυχώς, δεν υπάρχει αστυνομική φύλαξη. Υπάρχει εταιρία security η οποία φροντίζει να υπάρχει μια τάξη στα καταστήματα (…). Ο υπάλληλος της εταιρείας security, δεν κατάλαβε ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Ήταν κρυμμένο το όπλο και έγινε ό,τι έγινε”.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γρηγορακάκης, μέλος της ομοσπονδίας του ΕΦΚΑ, είπε: «Το άτομο έβαλε στον γκισέ μια καραμπίνα, την οποία με το που την βλέπει ο συνάδελφος, σκύβει και πέφτει αριστερά, ρίχνει δυο πιστολιές και εκεί, για κακή του τύχη, βρισκόταν ένας άλλος συνάδελφος, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά στα πόδια. Αυτόματα αυτός τράπηκε σε φυγή, οι συνάδελφοι προσπάθησαν να κρυφτούν και αυτός εξαφανίστηκε.

Γρήγορα ήρθε το ΕΚΑΒ και αστυνομία, όπου ο συνάδελφος διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Να διευκρινίσω ότι ήταν άτομο που μπήκε με ΔΥΠΑ στην υπηρεσία».

Μάλιστα, ο κ. Γρηγορακάκης επισημαίνει ότι πριν τους δύο πυροβολισμούς, δεν υπήρχε κάποια προειδοποίηση, ενώ τόνισε πως παρά την ασφάλεια security, ο οποιοσδήποτε μπορεί να περάσει όπλο στην υπηρεσία χωρίς να γίνει αντιληπτός. «Πρέπει να υπάρχει άλλο επίπεδο ασφάλειας στον ΕΦΚΑ. Δεν γίνεται όλοι οι ασφαλισμένοι να έρχονται σε εμάς, να γίνεται αυτό το πράγμα».

Τέλος, ο κ. Γρηγορακάκης ανέφερε πως τον 89χρονο δεν τον είχαν ξαναδεί οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ.

Η επίθεση στο Ειρηνοδικείο

Λίγο αργότερα σημειώθηκε και δεύτερη ένοπλη επίθεση από τον 89χρονο, αυτή τη φορά στο ισόγειο του Εφετείου, στην οδό Λουκάρεως.

Εκεί, ο δράστης εισέβαλε ανενόχλητος στο γραφείο 23 του Πρωτοδικείου και αφού πυροβόλησε τραυματίζοντας ελαφρά τέσσερις υπαλλήλους, άφησε το όπλο του καθώς και κάποιους φακέλους, προτού διαφύγει εκ νέου. Αυτοί φέρεται να περιείχαν αποκόμματα εφημερίδων, τα οποία, όπως φέρεται να δήλωσε ο δράστης, καταδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους επιτέθηκε στον ΕΦΚΑ και στο Ειρηνοδικείο.







