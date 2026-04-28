Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν αιφνιδιαστικά από τον ΟΠΕΚ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, επιφέροντας βαρύ πλήγμα στην ομάδα με τις χώρες εξαγωγής πετρελαίου και στον de facto επικεφαλής τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει ένα ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ, ενός μακροχρόνιου μέλους του ΟΠΕΚ, θα μπορούσε να δημιουργήσει αναταραχή και να αποδυναμώσει τον οργανισμό, ο οποίος συνήθως επιδιώκει να επιδείξει ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες για μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις παραγωγής.

Οι παραγωγοί του ΟΠΕΚ στον Κόλπο δυσκολεύονται ήδη να μεταφέρουν τις εξαγωγές τους μέσω του Στενού του Ορμούζ από το οποίο διέρχεται κανονικά το 1/5 του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω των ιρανικών απειλών και των επιθέσεων κατά πλοίων.

Ωστόσο, η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ αντιπροσωπεύει μια μεγάλη νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον οργανισμό ότι «εξαπατά τον υπόλοιπο κόσμο», διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Η κίνηση αυτή έρχεται αφότου τα ΗΑΕ, ένα περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο και ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον, επέκριναν άλλα αραβικά κράτη ότι δεν έκαναν αρκετά για να τα προστατεύσουν από πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Σημαντική αλλαγή για τον ΟΠΕΚ»

«Η αποχώρηση των ΗΑΕ σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για τον ΟΠΕΚ. Μαζί με τη Σαουδική Αραβία, είναι ένα από τα λίγα μέλη με σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα — τον μηχανισμό μέσω του οποίου ο οργανισμός ασκεί επιρροή στην αγορά» αναφέρει στο πρακτορείο Reuters ο Jorge Leon, αναλυτής στη Rystad.

«Ενώ οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις ενδέχεται να είναι περιορισμένες, δεδομένων των συνεχιζόμενων διαταραχών στο Στενό του Ορμούζ, η μακροπρόθεσμη συνέπεια είναι ένας δομικά πιο αδύναμος ΟΠΕΚ. Εκτός της ομάδας, τα ΗΑΕ θα έχουν τόσο το κίνητρο όσο και την ικανότητα να αυξήσουν την παραγωγή, θέτοντας ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας ως κεντρικού σταθεροποιητή της αγοράς — και υποδηλώνοντας μια πιθανώς πιο ασταθή αγορά πετρελαίου, καθώς μειώνεται η ικανότητα του ΟΠΕΚ να εξομαλύνει τις ανισορροπίες στην προσφορά» προσθέτει.