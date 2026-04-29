Αστραπή Πάτρας: Συλλογή μεταλλίων ο Απόστολος Παναγόπουλος- ΦΩΤΟ

Ο ΑΣ Αστραπή για ακόμη μια φορά στο υψηλότερο επίπεδο, με σπουδαία παρουσία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τάε κβον ντο Νέων (U21) στις Σέρρες!

Ο Αποστόλης Παναγόπουλος κατακτά την κορυφή, μετά από 4 καταπληκτικούς αγώνες, επιβεβαιώνοντας την αξία του και διατηρώντας τη θέση του ως μέλος μέλος της Εθνικής Ομάδας Νέων.

3η θέση για τη Μπακλέση Βασιλική, με εξαιρετική εμφάνιση και δυναμική παρουσία.

Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Μποντίνη Κυριάκο, που έδειξε το υψηλό του επίπεδο και το μέλλον που ανοίγεται μπροστά του.

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας για την προσπάθεια, το ήθος και τις επιτυχίες τους! Συνεχίζουμε δυνατά!