Ευκαιρία για απόδραση το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες - Τι δείχνουν οι προκρατήσεις

Υψηλές προκρατήσεις καταγράφονται για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με τους ηπειρωτικούς προορισμούς, που παρέχουν οικονομικές λύσεις, να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών, σύμφωνα με το Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο E- Real Estates.

Με την αντίστροφη μέτρηση για το τριήμερο να έχει ξεκινήσει, οι πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς δείχνουν και τις επιλογές των εκδρομέων για τη φετινή χρονιά.

Μεγάλη ζήτηση στους κοντινούς και παραθαλάσσιους προορισμούς

Στην Καλαμάτα το κόστος μίσθωσης κατοικίας για 2 διανυκτερεύσεις διαμορφώνεται από 120 ευρώ, ενώ οι προκρατήσεις αγγίζουν το 70%.

Στο Ναύπλιο, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, το κόστος ξεκινά από 400 ευρώ, με τις προκρατήσεις να φθάνουν ήδη το 94%.

Η Μονεμβασιά καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση. Το κόστος μίσθωσης κατοικίας εντός του κάστρου ξεκινά από 518 ευρώ για κατοικία δύο υπνοδωματίων, ενώ οι προκρατήσεις κινούνται στο 90%.

Στην Πάργα το κόστος διαμονής για δύο διανυκτερεύσεις ξεκινά από 166 ευρώ, με τις προκρατήσεις να φτάνουν το 60%.

Στην Πρέβεζα το κόστος ξεκινά από 146 ευρώ, ενώ η πληρότητα διαμορφώνεται στο 58%.

Στην Ηγουμενίτσα οι τιμές εκκινούν από 146 ευρώ, με προκρατήσεις στο 59%.

Στα Καλάβρυτα το κόστος διαμονής ξεκινά από 212 ευρώ, ενώ οι προκρατήσεις ανέρχονται στο 71%.

Στα Ιωάννινα το κόστος μίσθωσης κατοικίας διαμορφώνεται από 215 ευρώ, με τις προκρατήσεις να αγγίζουν το 86%.

Στη Ναυπακτία οι τιμές ξεκινούν από 174 ευρώ, ενώ οι προκρατήσεις φθάνουν το 72%.

Ισχυρή ζήτηση και την ορεινή Αρκαδία

Η ορεινή Αρκαδία καταγράφει και φέτος ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους κοντινούς προορισμούς για τους ταξιδιώτες της νότιας Ελλάδας.

Στη Δημητσάνα το κόστος μίσθωσης ξεκινά από 346 ευρώ, με προκρατήσεις στο 90%.

Στα Λαγκάδια η διαθεσιμότητα έχει ουσιαστικά εξαντληθεί, καθώς καταγράφεται 100% πληρότητα.

Στη Βυτίνα οι τιμές ξεκινούν από 181 ευρώ, ενώ κατοικίες δύο υπνοδωματίων διαμορφώνονται από 529 ευρώ. Οι προκρατήσεις φθάνουν το 90%.

Στη Στεμνίτσα το κόστος ξεκινά από 236 ευρώ, ενώ κατοικίες τριών υπνοδωματίων φθάνουν τα 823 ευρώ, με προκρατήσεις στο 85%.

Στο Ελληνικό Αρκαδίας επίσης καταγράφεται 100% πληρότητα.

Στο Λεβίδι το κόστος διαμορφώνεται από 380 ευρώ, με προκρατήσεις στο 65%.

Στη Βλαχέρνα οι τιμές ξεκινούν από 247 ευρώ, ενώ η πληρότητα ανέρχεται στο 75%.

Στην Καρύταινα η εικόνα δείχνει επίσης 100% πληρότητα.

Στην Ελάτη Αρκαδίας το κόστος διαμορφώνεται από 284 ευρώ, με προκρατήσεις στο 80%.

Σταθερή ζήτηση και σε κοντινούς προορισμούς

Στη Χαλκίδα, που αποτελεί μία από τις πιο κλασικές κοντινές αποδράσεις από την Αττική, το κόστος ξεκινά από 182 ευρώ για κατοικία δύο υπνοδωματίων, ενώ οι προκρατήσεις ανέρχονται στο 77%.

Τι σημαίνουν τα ποσοστά προκρατήσεων

«Οι ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως ηπειρωτικούς προορισμούς, δίνοντας έμφαση στην οικονομία, την εύκολη πρόσβαση και τη δυνατότητα σύντομης αλλά ποιοτικής απόδρασης. Η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα και η ορεινή Αρκαδία αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στις φετινές μετακινήσεις της Πρωτομαγιάς», αναφέρει ο πρόεδρος του E- Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας.

Την ίδια στιγμή, στους νησιωτικούς προορισμούς δεν καταγράφεται μέχρι στιγμής η ίδια ένταση προκρατήσεων με την ηπειρωτική Ελλάδα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Ο βασικός λόγος είναι το υψηλότερο συνολικό κόστος μετακίνησης, ιδιαίτερα για οικογένειες και παρέες, σε συνδυασμό με τη μικρή διάρκεια των δύο διανυκτερεύσεων.

Τη μεγαλύτερη κινητικότητα, πάντως, αναμένεται να καταγράψουν κυρίως τα κοντινά νησιά, όσα βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την Αττική ή διαθέτουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Στην πρώτη γραμμή της ζήτησης βρίσκονται η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες, η Κέα (Τζια), η Άνδρος, αλλά και η Σαλαμίνα.

«Τα συγκεκριμένα νησιά ευνοούνται από τα συχνά δρομολόγια, τη δυνατότητα σύντομης μετακίνησης και το γεγονός ότι προσφέρουν "άρωμα νησιού" χωρίς τον χρόνο ενός πιο μακρινού ταξιδιού», σχολιάζει ο κ. Μπάκας.

