Οι “ευκαιρίες” της ΔΕΗ από τη μία, τα αδιέξοδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την άλλη και στη μέση οι κυβερνητικές ευθύνες

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου περίπου 4 δισ. ευρώ για ένα επενδυτικό σχέδιο 24,2 δισ. ευρώ, με σχεδόν το μισό πρόγραμμα να κατευθύνεται εκτός Ελλάδας.

Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το Δημόσιο θα συμμετάσχει, ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του στη ΔΕΗ με 1,36 δισ. ευρώ.

Η ίδια η ΔΕΗ λέει ότι το επενδυτικό της σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί κατά 54% από λειτουργικές ταμειακές ροές, κατά 31% από αύξηση καθαρού δανεισμού και κατά 15% από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.



Ο καθαρός δανεισμός της ΔΕΗ αυξήθηκε από περίπου 1,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022, σε 6,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Δηλαδή, μέσα σε λίγα χρόνια, σχεδόν πενταπλασιάστηκε.

Από την άλλη στο ίδιο χρονικό διάστημα τα καθαρά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων από 0,95 δισ ευρώ αυξήθηκαν σε 2,0 δισ ευρώ το 2025 με πρόβλεψη για 2,4 το 2026.

Πρόγραμμα μαμούθ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ελληνική οικονομία, όπου νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά.

Και αυτή η πραγματικότητα για τη ΔΕΗ είναι ευκαιρία η οποία θα συνεχιστεί.



Η ίδια η ΔΕΗ καλώντας τους επενδυτές να συμμετέχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, προτάσσει «ευκαιρίες» στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη λόγω ενεργειακής στενότητας, έλλειψης διασυνδέσεων και άρα υψηλότερων τιμών χονδρικής.

Σε τρεις γραμμές της ανακοίνωσης της, η ΔΕΗ καταρρίπτει την επικοινωνιακή γραμμή της κυβέρνησης και δικαιώνει πλήρως την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ να συζητηθεί το ζήτημα της Ενέργειας σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Γιατί;



Γιατί, η κυβέρνηση λέει στους πολίτες ότι η αγορά ενέργειας λειτουργεί, ότι οι τιμές αποκλιμακώνονται, ότι όλα βαίνουν καλώς, ενώ η ΔΕΗ προβλέπει ισχυρή κερδοφορία λόγων υψηλών τιμών και μάλιστα των υψηλότερων στην Ευρώπη για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ΔΕΗ, λοιπόν, το success story της Νέας Δημοκρατίας, βλέπει ως ευκαιρία τη διαιώνιση της οικονομικής συμπίεσης της κοινωνίας και της παραγωγικής βάσης της χώρας από το κόστος ενέργειας.



Το ερώτημα προς την κυβέρνηση είναι απλό:

Πώς το Δημόσιο διασφαλίζει ότι υπηρετεί αυτούς που πρέπει να εκπροσωπεί;

Αν το success story χρειάζεται περισσότερο δανεισμό, νέα αύξηση κεφαλαίου και μεγάλη συμμετοχή του Δημοσίου, τότε ποιος ακριβώς πληρώνει την επιτυχία;

Και κυρίως ποιος καρπώνεται τα αποτελέσματα του προγράμματος μαμούθ.

Πώς θα διανεμηθούν τα κέρδη της ΔΕΗ στην κοινωνία;

Με ευκαιρίες υψηλής κερδοφορίας λόγω κόστους Ενέργειας;



Για το ΠΑΣΟΚ είναι προφανές ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί είναι απλώς μια εταιρεία που κυνηγά αποδόσεις και μάλιστα με αυτόν τον προκλητικά κυνικό τρόπο απέναντι στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε και στηρίχθηκε διαχρονικά από το Κράτος, ως κομμάτι της ενεργειακής ιστορίας της χώρας, για να διασφαλίζει φθηνή ενέργεια και ανάπτυξη.

Σε τελική ανάλυση, η ενέργεια δεν είναι απλώς χρηματιστηριακό προϊόν ή business για τον εκλεκτό της κυβέρνησης κ. Στάση και τα golden boys των μετόχων της ή την ακριβοπληρωμένη διαφήμισή της.



Είναι κοινωνικό αγαθό, παραγωγική υποδομή και ζήτημα εθνικής στρατηγικής.

Είναι σαφές το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με την πολιτική σταθερών τιμολογίων, την ισχυρή εποπτεία στην αγορά ενέργειας, την πολιτική των ενεργειακών κοινοτήτων βάσης, τη στήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προγράμματα αυτοπαραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, είναι η άλλη πολιτική πρόταση.

Είναι σαφές ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή.

Θανάσης Γιανναδάκης

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Αν. Γραμματέας Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής