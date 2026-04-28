«Μαθαίνω – Παίζω – Δημιουργώ»- Αρσάκειο Summer Camp

Η Εστία Επιστημών Πατρών «Κωνσταντίνος Δημητριάδης» και τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών διοργανώνουν ένα μοναδικό Θερινό Σχολείο σε δύο περιόδους (ΤΡΙΤΗ 16 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026) για μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τις τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε’, Στ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται καθημερινά με ευθύνη των εκπαιδευτικών και συνεργατών των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, εκτός Σαββατοκύριακων, από 08:30 έως 14:30, και περιλαμβάνει:

• Διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Αστροφυσικής στην Εστία Επιστημών Πατρών «Κωνσταντίνος Δημητριάδης».

• Πειράματα Φυσικών Επιστημών σε πρότυπα εργαστήρια.

• Βιωματικές δράσεις στο «Αειφόρο Θεματικό Πάρκο» (μετεωρολογικός σταθμός, σεισμογράφος, διάταξη ανίχνευσης της κοσμικής ακτινοβολίας).

• Παίζω & Μαθαίνω στο Lu Playground.

• Αθλητικές δραστηριότητες.

• Επαφή με την επαυξημένη πραγματικότητα & τη ρομποτική (Σύνδεση με το εργαστήριο LMS του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του πανεπιστημίου Πατρών).

• «Ταξίδι στα άδυτα της ύλης» (σύνδεση με το CERN).

• Θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακοί χοροί.

• Πολιτισμός & Ψηφιακή Τεχνολογία: εκπαιδευτική επίσκεψη στο διαδραστικό μουσείο των Δελφών.

Το πρόγραμμα προβλέπει γεύμα από πιστοποιημένο catering στο science café της Εστίας Επιστημών, ενώ υπάρχει δυνατότητα παραμονής έως τις 15:30, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι η ενασχόληση των μαθητών με δραστηριότητες υψηλής παιδευτικής αξίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων STEAM, η καλλιέργεια αξιών πολιτισμού, η εμπέδωση των παραδόσεων και του ευ αγωνίζεσθαι, στοιχεία που συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριο.



Επιμέρους στόχοι του Summer Camp είναι οι μαθητές:

• Να αξιοποιούν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους.

• Να μαθαίνουν μέσω της ανακαλυπτικής μεθόδου.

• Να μπορούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν αποφάσεις.

• Μέσω των διαδραστικών και βιωματικών δραστηριοτήτων να μπορούν να παρατηρούν, να συζητούν και να δρουν.

• Να αναδείξουν τα ταλέντα τους και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους.

Συνολικό κόστος συμμετοχής μαθητή/τριας για κάθε περίοδο:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

1η (16-26/6/2026) 220€ 110€ Έως 6/6/2026 45€

2η (29/6-10/7/2026) 240€ 120€ Έως 23/6/2026 50€

Για την αίτηση και εξόφληση έως 18/5/2026 προβλέπεται έκπτωση 10% επί των προαναφερομένων ποσών

Η θέση στο camp κατοχυρώνεται με την καταβολή του 50% του συνολικού ποσού.

Κανονισμός λειτουργίας του summer camp:

https://drive.google.com/file/d/1Ht0v73DXRaISFDpdznXNk4-W2AsZufhd/view?usp=sharing

Δήλωση συμμετοχής:

Για μαθητές που φοιτούν στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών:

https://portal.arsakeio.gr/

Για μαθητές που δεν φοιτούν στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών:

https://forms.gle/wcQNbn69AAuQnpAWA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ:

 Ακύρωση στις 20 ημέρες πριν να ξεκινήσει το camp επιστροφή του 100% του ποσού.

 Ακύρωση στις 10-19 ημέρες πριν να ξεκινήσει το camp επιστροφή του 50% του ποσού.

 Ακύρωση στις 1-10 ημέρες πριν να ξεκινήσει το camp δεν επιστρέφεται το ποσό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610990350