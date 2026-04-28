Ο σεισμικός κίνδυνος γύρω από την Πάτρα- Τι λένε οι μηχανικοί για τα κτίρια- Τι περιλαμβάνει ο νέος Αντισεισμικός Χάρτης

Με τον νέο Αντισεισμικό Χάρτη, η περιοχή γύρω από τον Κορινθιακό κόλπο και η Δυτική Πελοπόννησος έχουν μεταφερθεί στην υψηλότερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας, όπου κατατάσσονται ήδη και τα Ιόνια νησιά.

Αυτός ο νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας, που κατάρτισε η Ερευνητική Μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, αφορά τόσο τον σχεδιασμό των νέων κτιρίων, όσο και τον έλεγχο και την πιθανή ενίσχυση των υφιστάμενων κατασκευών που στη συντριπτική τους πλειονότητα -σε ποσοστό που κυμαίνεται από 80% ως 90%- έχουν κατασκευαστεί με παλαιότερους κανονισμούς ή ακόμη και χωρίς κανονισμό, όταν πρόκειται για κτίρια προ του 1960.

Σημαντική αναβάθμιση στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας σηματοδοτεί ο νέος αντισεισμικός χάρτης, σύμφωνα με όσα λέει στο thebest.gr o πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας, Άρης Γκατζόγιας, ο οποίος αναλύει τις βασικές διαφορές του από το ισχύον μέχρι σήμερα πλαίσιο. «Ο νέος αντισεισμικός χάρτης αποτελεί μια ουσιαστική επικαιροποίηση των δεδομένων που ίσχυαν μέχρι σήμερα, καθώς ο προηγούμενος, του 2003, βασιζόταν σε τρεις σεισμικές ζώνες. Πλέον, η χώρα οδεύει προς ένα πιο σύνθετο μοντέλο πέντε ζωνών, που αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σεισμική επικινδυνότητα και ενισχύει τη συνολική ετοιμότητα», τονίζει.

Επίσης, στέκεται ιδιαίτερα στις καινοτομίες που εισάγει το νέο μοντέλο σε σχέση με την υφιστάμενη μεθοδολογία: «Η βασική διαφοροποίηση είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη μόνο τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, αλλά και την πληθυσμιακή πυκνότητα, οδηγώντας σε αυξημένους συντελεστές ασφάλειας, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, εγκαταλείπεται η έννοια της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης ως μοναδικού κριτηρίου, υιοθετώντας μια πιο σύγχρονη και πολυπαραγοντική προσέγγιση».

Ξεκαθαρίζοντας τη φιλοσοφία του νέου χάρτη, ο κ. Γκατζόγιας υπογραμμίζει ότι «ο στόχος δεν είναι να κατασκευάζονται κτίρια που δεν θα υποστούν καμία βλάβη, αλλά να διασφαλίζεται πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή». Προσθέτει δε ότι «ο νέος χάρτης σχεδιάστηκε τόσο για τον ορθό σχεδιασμό νέων κατασκευών, όσο και για την αξιολόγηση και πιθανή ενίσχυση των υφιστάμενων, με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα», ενώ «ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 8, που βρίσκεται στην τελική φάση της αναμόρφωσης και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σε δύο χρόνια. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των μηχανικών για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων».