Πρωτομαγιά 2027: Πώς στήνεται απρόσμενο πενθήμερο για τους εργαζόμενους

Η Πρωτομαγιά αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες αργίες, αφού σηματοδοτεί την άνοιξη και προσφέρει ευκαιρία για μικρή απόδραση από την καθημερινότητα.

Σε λίγες ημέρες, η 1η ημέρα του Μάη «πέφτει» Παρασκευή, σχηματίζοντας ιδανικό τριήμερο μαζί με το Σαββατοκύριακο.

Όμως, το 2027 το ημερολόγιο προσφέρει μία... έκπληξη, καθώς η Πρωτομαγιά πέφτει το Μεγάλο Σάββατο, συνεπώς η αργία αναμένεται να μεταφερθεί.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όταν η Πρωτομαγιά συμπίπτει με Κυριακή, ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, μπορεί να μεταφέρεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Πάσχα και Πρωτομαγιά δημιουργούν 5ημερο αργίας

Έτσι, για το 2027 θεωρείται ως πιθανό η αργία να μετατεθεί για την Τρίτη του Πάσχα, δηλαδή 4 Μαΐου.

Αν επιβεβαιωθεί, οι εργαζόμενοι θα απολαύσουν πέντε συνεχόμενες ημέρες αργίας, από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Τρίτη του Πάσχα.

Αντίθετα, οι μαθητές δεν θα έχουν επιπλέον όφελος, καθώς τα σχολεία θα παραμείνουν ήδη κλειστά λόγω των διακοπών του Πάσχα.