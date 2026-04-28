Επιθέσεις 89χρονου: «20 χρόνια έχω να πάρω σύνταξη, θα την πάρω αύριο και θα δεις τι θα κάνω» φέρεται να έλεγε χθες

Σοκ έχουν προκαλέσει οι ένοπλες επιθέσεις ενός 89χρονου ρακοσυλλέκτης, ο οποίος με μια καραμπίνα πυροβόλησε πέντε άτομα στο κέντρο της Αθήνας και α παραμένει άφαντος

Με ελαφρά τραύματα και εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό οι πέντε άνθρωποι τους οποίους πυροβόλησε 89 χρονος, σε δύο επιθέσεις, το πρωί, στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, με δυό τραυματίες και αργότερα στο κτίριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, με τρεις τραυματίες.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε στο ισόγειο του Εφετείου και πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις γυναίκες, ευτυχώς ελαφρά.

Στη συνέχεια άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε και πάλι, ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 89χρονος, ο οποίος είναι γνωστός ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού, έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στην οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό.

Ο 89χρονος άνδρας, μπήκε μέσα στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο στο πόδι, στον οποίο οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό

Τι φέρεται να είπε σε ταξιτζή

Ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης, που φέρεται να αντιμετωπίζει βαριά ψυχιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται χθες να είχε πάρει ταξί από την Πλατεία Βικτωρίας με κατεύθυνση την οδό Λουκάρεως, ενδεχομένως ως μια «πρόβα επίθεσης» και κατόπτευσης του χώρου, αναφέρει το iefimerida. Στο ταξί βρισκόταν μαζί μια γυναίκα με το παιδί της.

Ο 89χρονος φαίνεται να είπε στον οδηγό ταξί «20 χρόνια παλεύω να βγάλω σύνταξη. Θα την πάρω όμως, αύριο να δεις τι θα κάνω». Ο οδηγός ταξί ενημέρωσε το κέντρο της εταιρείας ραδιοταξί.

Σήμερα αναγνώρισε στη φωτογραφία του δράστη τον ηλικιωμένο τον οποίο χθες είχε πάρει πελάτη.