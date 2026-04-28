Θεσσαλονίκη: Άφησαν 5 ετών παιδί μόνο του σε διαμέρισμα και πέταξε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Ένα παιδί 5 ετών φέρεται να πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι διαμερίσματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, ρίχνοντας στο δρόμο ό,τι έβρισκε μπροστά του.

Το παιδάκι μόλις 5 ετών από τον τελευταίο όροφο της Βασιλέως Γεωργίου φώναζε και πετούσε αντικείμενα στο δρόμο όπως πιάτα, κουβάδες, σκούπες, παιχνίδια, πέτρες ακόμα και ηλεκτρική σκούπα. Στην αρχή το παιδί προφανώς βλέποντάς το ως παιχνίδι άρχισε να ρίχνει νερό στους περαστικούς με τρο λάστιχο.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία με τον αστυνομικό να μπαίνει στο σπίτι όπως θα δείτε από την ταράτσα και με την βοήθεια κλειδαρά άνοιξαν την πόρτα που ήταν κλειδωμένη. Το παιδί ήταν μόνο του γεγονός που προκαλεί ερωτήματα και αναμένονται εξηγήσεις από τους γονείς του που είχαν αφήσει χωρίς επίβλεψη ένα παιδί 5 ετών.

Τόσο η μητέρα η οποία ειδοποιήθηκε και επέστρεψε στο σπίτι όσο και το παιδάκι μεταφέρθηκαν με περιπολικό στο τμήμα.