Εξοχικές κατοικίες: Ποια τουριστικά θέρετρα στην Ελλάδα μαγνητίζουν τους επενδυτές

Η αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα επαναπροσδιορίζεται δυναμικά, με τις τιμές στα τουριστικά θέρετρα να διαμορφώνονται πλέον μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων, τη διεθνή ζήτηση, τις υποδομές, τη διαθεσιμότητα νέων κατασκευών και κυρίως τη μετατόπιση της ίδιας της φιλοσοφίας των αγοραστών.

Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό παραμένει ισχυρό και εστιάζει κυρίως σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος και τα νησιά του Ιονίου, όπου συνδυάζονται η φυσική ομορφιά με επενδυτικές προοπτικές.

Η ζήτηση από το εξωτερικό καθορίζει την αγορά

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών διαδραματίζει η έντονη παρουσία ξένων επενδυτών, οι οποίοι πλέον δεν αντιμετωπίζουν την εξοχική κατοικία μόνο ως τόπο διακοπών, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με την Elxis – At Home In Greece, η Κρήτη έχει αναδειχθεί στον πλέον δυναμικό προορισμό, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον περίπου για 1/3 αγοραστές από το εξωτερικό. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε αισθητά μέσα σε έναν χρόνο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί εξελίσσεται σε βασικό πόλο έλξης για κεφάλαια που αναζητούν αποδόσεις αλλά και ποιότητα ζωής.

Η ελκυστικότητα της Κρήτης ενισχύεται από το ήπιο κλίμα και τη μεγάλη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα τις αποδόσεις από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Παράλληλα, η βελτίωση της προσβασιμότητας, με περισσότερες απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθιστά το νησί πιο προσιτό για Ευρωπαίους αγοραστές.

Πού κυμαίνονται οι τιμές

Στην Κρήτη, που έχει εξελιχθεί στον βασικό πυλώνα της αγοράς, οι τιμές για νεόδμητες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών ξεκινούν από περίπου 3.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και φτάνουν έως τα 4.500 ευρώ, με τις κατοικίες αυτές –ιδίως όσες διαθέτουν πισίνα και θέα– να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Η ισχυρή ζήτηση έχει οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες περιοχές του νησιού να καταγράφουν διψήφια ποσοστά ανόδου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της αγοράς.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Πελοπόννησο, όπου οι τιμές για ποιοτικές εξοχικές κατοικίες κινούνται στα ίδια επίπεδα, ξεκινώντας επίσης από τα 3.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η παρουσία μεγάλων τουριστικών επενδύσεων και οργανωμένων συγκροτημάτων έχει ενισχύσει την αξία της περιοχής, μετατρέποντάς την σε σταθερό επενδυτικό προορισμό.

Πιο ακριβές παραμένουν οι αγορές του Ιονίου, όπου η Κέρκυρα και η Λευκάδα καταγράφουν σαφώς υψηλότερες τιμές. Για ακίνητα αντίστοιχων προδιαγραφών, οι τιμές φτάνουν περίπου τα 5.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στην Κέρκυρα και τα 5.500 ευρώ στη Λευκάδα, επιβεβαιώνοντας τον premium χαρακτήρα των συγκεκριμένων προορισμών .

Την ίδια στιγμή, σε πιο «ώριμες» ή λιγότερο πολυτελείς αγορές, οι τιμές διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα, με τον πανελλαδικό μέσο όρο κατοικίας να κινείται περίπου στα 2.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αν και σε τουριστικές περιοχές μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 4.500 ευρώ . Σε όρους συνολικής αξίας, ένα τυπικό εξοχικό ακίνητο σε δημοφιλείς προορισμούς τοποθετείται συχνά μεταξύ 280.000 και 420.000 ευρώ, ενώ τα πιο ποιοτικά ή μεγαλύτερα ακίνητα ξεπερνούν πλέον ακόμη και τις 600.000 ευρώ.

Συνολικά, η «βάση» της αγοράς για σύγχρονες εξοχικές κατοικίες υψηλών προδιαγραφών φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί κοντά στα 4.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με σημαντικές αποκλίσεις προς τα πάνω στις πιο προβεβλημένες και διεθνώς αναγνωρισμένες περιοχές. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη μετάβαση της εξοχικής κατοικίας από απλή επιλογή διακοπών σε ένα ώριμο επενδυτικό προϊόν, όπου η τιμή καθορίζεται πλέον από ένα σύνολο παραγόντων, από την τοποθεσία και τις υποδομές έως την ποιότητα και τις προοπτικές απόδοσης.

Υποδομές και μελλοντικές υπεραξίες

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών παίζουν και οι μεγάλες υποδομές. Η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Κρήτης, αυξάνοντας την επιβατική κίνηση και δημιουργώντας προσδοκίες για μελλοντικές υπεραξίες στα ακίνητα. Η προοπτική εξυπηρέτησης άνω των 11 εκατ. επιβατών ετησίως, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της δυναμικότητας πτήσεων, λειτουργεί ως ισχυρό επενδυτικό σήμα για την αγορά.

Η επίδραση των υποδομών δεν περιορίζεται μόνο στην Κρήτη, αλλά αποτελεί γενικότερο χαρακτηριστικό της αγοράς εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα. Περιοχές με εύκολη πρόσβαση, καλή οδική σύνδεση και αναβαθμισμένες υπηρεσίες συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και καταγράφουν ταχύτερη άνοδο τιμών.

Νέες κατασκευές και αλλαγή προτιμήσεων

Η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό έχει οδηγήσει σε ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, με την αγορά να στρέφεται σε μεγαλύτερες και ποιοτικότερες κατοικίες. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι στην Κρήτη εκδόθηκαν το 2025 περισσότερες από 3.300 οικοδομικές άδειες, με σημαντικό ποσοστό να αφορά κατοικίες τριών δωματίων και άνω.

Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για ακίνητα που πωλούνται πριν την ολοκλήρωσή τους, τα λεγόμενα “off-plan”. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στους αγοραστές να εξασφαλίσουν χαμηλότερη τιμή εισόδου, αλλά και να προσαρμόσουν το ακίνητο στις προσωπικές τους ανάγκες, γεγονός που επηρεάζει συνολικά τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά.

Η άνοδος της πολυτελούς κατοικίας

Την ίδια στιγμή, η αγορά πολυτελών κατοικιών καταγράφει σημαντική ανάπτυξη. Όπως επισημαίνεται στο «2026 Luxury Lifestyle Report” της VON POLL Greece», τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι συναλλαγές υψηλής αξίας, με επενδυτές που διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια και επιλέγουν ακίνητα υψηλών προδιαγραφών.

Παρά την άνοδο των τιμών, η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες μεσογειακές αγορές, όπως η Ισπανία, όπου οι τιμές σε αντίστοιχες περιοχές είναι πολλαπλάσιες. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τη ζήτηση, ιδιαίτερα από αγοραστές που αναζητούν συνδυασμό ποιότητας ζωής και επενδυτικής απόδοσης.

Από το ακίνητο ως κατοικία στο ακίνητο ως επένδυση

Η πιο ουσιαστική αλλαγή στην αγορά αφορά τη νοοτροπία των αγοραστών. Η επιλογή εξοχικής κατοικίας δεν καθορίζεται πλέον μόνο από την τοποθεσία ή τη συναισθηματική σύνδεση με έναν προορισμό, αλλά από τη συνολική αξία της επένδυσης. Η απόδοση, είτε μέσω μισθώσεων είτε μέσω μελλοντικής υπεραξίας, αποτελεί βασικό κριτήριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγοραστές αξιολογούν πλέον με αυστηρά κριτήρια την ποιότητα κατασκευής, τη νομική ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, τη θέα και την πρόσβαση. Η αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα μετατρέπεται έτσι σε ένα ώριμο επενδυτικό πεδίο, όπου οι τιμές δεν καθορίζονται μόνο από τη ζήτηση, αλλά και από τη συνολική εμπειρία και αξία που προσφέρει κάθε ακίνητο.

Καθώς οι τάσεις αυτές ενισχύονται, τα τουριστικά θέρετρα της χώρας αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική τους, με τις τιμές να ακολουθούν ανοδική πορεία, αντανακλώντας τη μετάβαση της Ελλάδας σε έναν ολοένα πιο ισχυρό παίκτη στη διεθνή αγορά ακινήτων.

Πηγή: iefimerida.gr