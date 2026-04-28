Κατσανιώτης για επιστολή των "5": "Δεν αμφισβητούμε το επιτελικό κράτος- Να βρούμε τρόπο ώστε οι διαφωνούντες βουλευτές να μη χαρακτηρίζονται "αντάρτες"

Και πρόσθεσε: «Οι βουλευτές πρέπει να βρουν τον νέο τους ρόλο σε ένα νέο περιβάλλον, το οποίο απαιτεί λογοδοσία. Οι βουλευτές εκλέγονται και δίνουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Το επιτελικό κράτος είναι βαθύτατα αθηνοκεντρικό, πρέπει να μεταφέρονται οι ανησυχίες και τα προβλήματα από την Περιφέρεια. Είμαστε 5 βουλευτές από την Περιφέρεια».

Αναφερόμενος ειδικότερα στην επιστολή που συνυπογράφει στα «Νέα», είπε: «Δεν αμφισβητούμε το επιτελικό κράτος, στόχος είναι να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Το επιτελικό κράτος λειτούργησε άψογα σε περιόδους κρίσης, με συγκέντρωση και γρήγορες αποφάσεις για την περίοδο του κορονοϊού και τη μεταναστευτική κρίση. Αυτό που λέμε ως ανησυχία μας είναι να δούμε τι δούλεψε σωστά μετά από 7 χρόνια, με το επιτελικό κράτος να αξιολογείται από τον εαυτό του, πρέπει να δούμε πώς δούλεψε», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Θα πρέπει να αυξηθεί η λογοδοσία από ανθρώπους που εκπροσωπούν πολίτες, η κουβέντα γίνεται γιατί ξεκίνησε δημόσια. Όλες οι αλλαγές πρέπει να είναι από κάτω προς τα πάνω, ο πρωθυπουργός έβαλε μια σειρά από θέματα, στα οποία πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι. Στη χώρα, έχουμε εμπειρίες από κόμματα, με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελλου, που είναι βαθύτατα αρχηγοκεντρικά. Ο τρόπος λειτουργίας του πολιτεύματος είναι πρωθυπουργοκεντρικός. Δεν πρόκειται για "αντάρτες", πρόκειται για συζήτηση για το μέλλον, δεν υπάρχει ψόγος για το παρόν».

Κατσανιώτης: "Χρειάζεται ένα μοντέλο διακυβέρνησης με ισχυρότερα υπουργεία και πολύ ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο" «Είδαμε στην περιφέρεια του επιτελικού κράτους να υπάρχουν προβλήματα, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που το ίδιο δεν μπόρεσε να επιλύσει. Χρειάζεται ένα μοντέλο διακυβέρνησης με ισχυρότερα υπουργεία και πολύ ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αν ένα πεφωτισμένο κέντρο δίνει εντολές, υπάρχει πρόβλημα λογοδοσίας. Θα πρέπει οι υπουργοί να ισχυροποιηθούν και να έχουν ευθύνη, αλλά και οι βουλευτές.

Για τις αναφορές στην επιστολή πως ο «βουλευτής αδίκως φέρει το στίγμα του φαυλοκράτη», με φόντο τη λειτουργία του πολιτεύματος, είπε ότι το σύστημα «κρατά τον βουλευτή στην ομηρία της πτώσης της κυβέρνησης. Αν π.χ. δεν συμφωνούν οι βουλευτές σε ένα νομοσχέδιο, η κυβέρνηση χάνει τη δεδηλωμένη. Ο κάθε βουλευτής για μεσαίου επιπέδου θέματα είναι δέσμιος, ενώ ήδη στηρίζει την κυβέρνηση στα μεγάλα. Αν δεν θέλει ένας εξωκοινοβουλευτικός υπουργός να συζητηθεί μια τροπολογία βουλευτή, αυτή τη στιγμή δεν συζητείται».

Για το αν είχε συζητηθεί στο εσωτερικό η επιστολή των «5», είπε ότι «είμαστε φίλοι από τα φοιτητικά χρόνια, μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στη ΝΔ, που συγκλίνουν και προχωράμε».

"Μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες με τους 4 βουλευτές - Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στη ΝΔ, που συγκλίνουν και προχωράμε" Σε επισήμανση ότι στην επιστολή δεν υπάρχουν προτάσεις για το μέλλον, αλλά μια κριτική για το επιτελικό κράτος, που «γεννά ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας», είπε ότι «οτιδήποτε εφαρμόζεται 7 χρόνια χρειάζεται κριτική για να γίνει καλύτερο. Η διαπίστωση αφορά το παρόν, το καλύτερο αφορά το μέλλον. Όλοι στη ΝΔ έχουμε ανησυχίες, προτάσεις, έχουμε μπροστά μας Συνέδριο και διαδικασίες, θα πρέπει να πούμε την άποψή μας για το καλό των πολιτών, της παράταξης, γνωρίζοντας τους ρόλους μας.

Για το αν θα λειτουργήσουν οι βουλευτές πιο ελεύθερα στις ψηφοφορίες, είπε «όχι», καθώς δεν γίνεται η χώρα «να μπει σε περιπέτειες» για διαφωνίες για επιμέρους θέματα. «Να ξαναβρούμε τον τρόπο, τον ρόλο με τον οποίο ο βουλευτής που διαφωνεί να μη χαρακτηρίζεται αντάρτης, ενώ αυτή η διαδικασία αποτελεί οξυγόνο. Οι 5 είμαστε ανησυχούντες για την πορεία των πραγμάτων», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Κατσανιώτης: "Θα πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε η άποψή μας να γίνει κυρίαρχη" εντός της ΝΔ

«Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε τις ανησυχίες μας, θα δώσουμε τη μάχη για να γίνει πλειοψηφία η άποψή μας, σε σχέση με την άλλη πλειοψηφία. Στην επισήμανση όμως πως απέναντι σε αυτήν την άποψη των «5» είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι ο πρωθυπουργός συζητά τις διαφορετικές απόψεις. «Θα πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε η άποψή μας να γίνει κυρίαρχη» εντός της παράταξης, είπε καταληκτικά ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Ανδρέα Κατσανιώτη στα Παραπολιτικά 90,1

Μεταξύ άλλων, τόνισε:

Ερωτηθείς τι ήταν αυτό που κινητοποίησε τους πέντε βουλευτές της ΝΔ να συντάξουν την επιστολή για το μοντέλο του επιτελικού κράτους

Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν αμφισβητούμε το επιτελικό κράτος, λέμε ότι μετά από επτά χρόνια πρέπει να αξιολογηθεί, να δούμε πράγματα που έχει πετύχει και να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Είδαμε ότι το επιτελικό κράτος λειτούργησε άψογα σε περιόδους κρίσεις, τότε που χρειαζόμασταν μια συγκέντρωση με γρήγορη απόφαση για να γίνουν πράγματα. Αυτό που λέμε, ως ανησυχία μας, είναι να δούμε τι δούλεψε σωστά μετά από επτά χρόνια, γιατί δεν μπορεί το επιτελικό κράτος να κρίνεται από τον εαυτό του. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση για να δούμε όλοι μας πώς δούλεψε και τι χρειάζεται να γίνει από εδώ και πέρα.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι οι βουλευτές είναι αποκλεισμένοι και υποβαθμισμένοι

Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Οι βουλευτές πρέπει να βρουν τον νέο τους ρόλο σε ένα περιβάλλον το οποίο απαιτεί λογοδοσία και θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε αυτό. Οι βουλευτές είναι αυτοί που επιλέγουν οι πολίτες για να τους εκπροσωπούν και είναι αυτοί που δίνουν τη στήριξη στον εκάστοτε πρωθυπουργό για να διοικεί. Ως βουλευτής της περιφέρειας θα έλεγα ότι το επιτελικό κράτος είναι απίστευτα αθηνοκεντρικό, άρα θέλουμε η Περιφέρεια να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στις αποφάσεις και να μπορεί να μεταφέρεται εκεί η εμπειρία που μπορούν να μεταφέρουν οι βουλευτές της Περιφέρειας. Άλλωστε, και οι πέντε βουλευτές που έχουμε τις κοινές μας ανησυχίες είμαστε βουλευτές από την Περιφέρεια κι έχουμε κι αρκετά χρόνια «ενσήμων» ο καθένας.

Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Αφορμή για όλον αυτόν τον αναστοχασμό ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που είδαμε να υπάρχουν στην περιφέρεια του επιτελικού κράτους προβλήματα και σκάνδαλο που το επιτελικό κράτος δεν είχε καταλάβει και δεν είχε μπορέσει να λύσει, γι' αυτό βάζουμε μπροστά μας και προτάσεις. Θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα μοντέλο διακυβέρνησης με ισχυρότερα υπουργεία, με σαφέστατες αρμοδιότητες, με πραγματική πολιτική ευθύνη και πολύ ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αν όλοι μας ξέρουμε τον ρόλο μας, θα κρινόμαστε από το αν το υπηρετούμε σωστά ή όχι. Αν ένα πεφωτισμένο κέντρο δίνει εντολές, και για τις εντολές του δεν έχει καμία ευθύνη, τότε δυστυχώς έχουμε πρόβλημα λογοδοσίας. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις, έτσι ώστε και τα υπουργεία να ισχυροποιηθούν και οι υπουργοί να έχουν ευθύνη για τα πεπραγμένα τους και οι βουλευτές…

Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Θα πρέπει να αυξηθεί η λογοδοσία και η λογοδοσία αυξάνεται από ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν πολίτες. Αυτά όλα τα λέμε δημόσια, γιατί αυτή η συζήτηση ξεκίνησε δημόσια. Όλες αυτές οι αλλαγές πρέπει να είναι από κάτω προς τα πάνω, πολύ σωστά ο πρωθυπουργός έβαλε μια σειρά από θέματα, στα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι.

Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κάποιοι θα τρέξουν να πουν ότι γίνεται εσωκομματική αντιπολίτευση ή «5 αντάρτες», δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, γιατί μιλούμε για το μέλλον. Άρα αυτή η συζήτηση για το μέλλον δεν έχει κανένα ψόγο για το παρόν. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει.

Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Το ζητούμενο δεν είναι το τέλος ή η αρχή του επιτελικού κράτους, για μένα το ζητούμενο είναι η εξέλιξη του επιτελικού κράτους, η ήττα του βαθέος κράτους και η δημιουργία ενός φιλικού, σύγχρονου κράτους που αξίζουν οι πολίτες και έχουμε υποχρέωση να τους το δώσουμε. Άρα δεν περιμένουμε ανταπόκριση από το Μέγαρο Μαξίμου, περιμένουμε μια μεγάλη συζήτηση στα πλαίσια του Συνεδρίου για το πώς έχουν δουλέψει τα πράγματα μέχρι τώρα και πώς θα πρέπει να συνεχίσουμε.

Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Θα πρέπει από εδώ και πέρα να ξαναδούμε τον τρόπο, τον ρόλο που ένας βουλευτής θα έχει άποψη ή θα διαφωνεί και δεν θα χαρακτηρίζεται αντάρτης. Δεν είναι αντάρτικο να έχεις άποψη, δεν είναι αντάρτικο να έχεις ανησυχίες, είναι οξυγόνο κι εμείς είμαστε ανησυχούντες. Εμείς είμαστε πέντε βουλευτές που ανησυχούμε για πράγματα, πέντε βουλευτές από την Περιφέρεια κοντινά ηλικιακά και προσπαθούμε να πούμε αυτές τις ανησυχίες μας δημόσια, για να γίνει και η κυβέρνηση και η παράταξη καλύτερη. Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε αυτές τις ανησυχίες μας και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν σταδιακά και πλειοψηφία στην παράταξη.