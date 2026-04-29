Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

Σε τροχιά έντονης καιρικής μεταβολής εισέρχεται η Ευρώπη, με ένα σπάνιο για την εποχή κύμα πολικού ψύχους να κατεβαίνει από τη Ρωσία προς τα Βαλκάνια, ανατρέποντας πλήρως το ανοιξιάτικο σκηνικό των τελευταίων ημερών.

Την ώρα που η Ιταλία προετοιμάζεται για ισχυρές καταιγίδες, η ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που θυμίζει περισσότερο χειμώνα.

Η εικόνα των προγνωστικών χαρτών για την 1η και 2α Μαΐου είναι αποκαλυπτική. Ένας βαθύς αυλώνας κατεβαίνει από τα βόρεια, μεταφέροντας ψυχρές αέριες μάζες που ήδη έχουν προκαλέσει χιονοπτώσεις στη Μόσχα – ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός για τα τέλη της άνοιξης. Η κίνηση του συστήματος είναι νοτιοδυτική, «γεμίζοντας» το βαρομετρικό κενό στην Ανατολική Ευρώπη και κατευθυνόμενο με ταχύτητα προς τη Βαλκανική Χερσόνησος.



Πρώτο κύμα κακοκαιρίας στα βόρεια Βαλκάνια

Η αρχή γίνεται από τη Ρουμανία, όπου αναμένονται έντονες χιονοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ γρήγορα, το ψυχρό μέτωπο επεκτείνεται προς τη Βουλγαρία, με παρόμοια φαινόμενα, ενώ στη συνέχεια επηρεάζονται η Σερβία και η Αλβανία, όπου ο καιρός θα επιδεινωθεί με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η δυναμική του συστήματος είναι τέτοια που δημιουργεί συνθήκες έντονης αστάθειας, με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές ανάμεσα σε βορρά και νότο, κάτι που ενισχύει τα φαινόμενα και αυξάνει την πιθανότητα για τοπικά ακραίες εκδηλώσεις.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της αλλαγής

Η Ελλάδα δεν μένει ανεπηρέαστη από την ψυχρή αυτή εισβολή. Αντιθέτως, από το τέλος της εβδομάδας και κυρίως το Σαββατοκύριακο, η χώρα περνά σε μια περίοδο έντονης καιρικής αστάθειας, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τις βροχές και τους ισχυρούς ανέμους.

Στη βόρεια χώρα, σε περιοχές της Μακεδονία και της Θράκη, ο καιρός θα παρουσιάσει χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, με ισχυρές βροχοπτώσεις και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, θυμίζοντας περισσότερο αρχές Μαρτίου παρά Μάιο.