Μια βραδιά γεύσης και αισθητικής από την Pietris Catering West στο Prevedos Center - Δείτε εικόνες

Σε µια ατµοσφαιρική βραδιά, όπου το ηλιοβασίλεµα “έντυνε” το Prevedos Center µε ζεστές αποχρώσεις και διακριτική κοµψότητα, η Pietris Catering West παρουσίασε το πρώτο της Open Food Tasting Event στη Δυτική Ελλάδα, σηµειώνοντας εξαιρετική επιτυχία.

Ο χώρος µετατράπηκε σε ένα σκηνικό εµπειρίας, όπου η γαστρονοµία συναντούσε την αισθητική και η φιλοξενία αποκτούσε ουσία. Οι καλεσµένοι

είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν επιλεγµένες προτάσεις από την ελληνική και διεθνή κουζίνα, µε έµφαση στην ποιότητα, τη λεπτοµέρεια και τη δηµιουργική παρουσίαση.