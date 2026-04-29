Μια βραδιά γεύσης και αισθητικής από την Pietris Catering West στο Prevedos Center - Δείτε εικόνες

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε µια νέα προσέγγιση στο catering: µια εµπειρία που δεν περιορίζεται στο φαγητό, αλλά αγκαλιάζει το σύνολο της εκδήλωσης
Σε µια ατµοσφαιρική βραδιά, όπου το ηλιοβασίλεµα “έντυνε” το Prevedos Center µε ζεστές αποχρώσεις και διακριτική κοµψότητα, η Pietris Catering West παρουσίασε το πρώτο της Open Food Tasting Event στη Δυτική Ελλάδα, σηµειώνοντας εξαιρετική επιτυχία.
Ο χώρος µετατράπηκε σε ένα σκηνικό εµπειρίας, όπου η γαστρονοµία συναντούσε την αισθητική και η φιλοξενία αποκτούσε ουσία. Οι καλεσµένοι
είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν επιλεγµένες προτάσεις από την ελληνική και διεθνή κουζίνα, µε έµφαση στην ποιότητα, τη λεπτοµέρεια και τη δηµιουργική παρουσίαση.
Το «παρών» έδωσαν ζευγάρια που ετοιµάζονται για τον γάµο ή τη βάπτιση των παιδιών τους, αλλά και νέοι επισκέπτες που αναζητούν σύγχρονες και ολοκληρωµένες λύσεις για τις εκδηλώσεις τους. Παράλληλα, επαγγελµατίες και εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής κοινότητας γνώρισαν από κοντά τις δυνατότητες της εταιρείας στον σχεδιασµό εταιρικών διοργανώσεων. Η εκδήλωση επιβεβαίωσε µια νέα προσέγγιση στο catering: µια εµπειρία που δεν περιορίζεται στο φαγητό, αλλά αγκαλιάζει το σύνολο της εκδήλωσης.
Με την Pietris Catering West να αποκτά πλέον παρουσία και στην Πάτρα, το τοπίο των εκδηλώσεων στη Δυτική Ελλάδα αποκτά µια νέα, σύγχρονη και ποιοτική διάσταση.
