Ζαχάρω: Σύλληψη οδηγού μετά από καταδίωξη- Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και οδηγούσε μεθυσμένος

Τι αναφέρει η αστυνομία
Συνελήφθη στη Ζαχάρω οδηγός έπειτα από καταδίωξη, καθώς δεν συμμορφώθηκε σε σήμα της αστυνομίας και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, έπειτα από καταδίωξη, χθες το βράδυ, στη Ζαχάρω, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών για έλεγχο πραγματοποιώντας επικινδύνους ελιγμούς.
Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε, στον συλληφθέντα από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.
