Πάτρα: Στην τελική φάση για το νέο Αστυνομικό Μέγαρο στο ΚΕΤχ- Εντός του Μαΐου η υπογραφή με τον ανάδοχο

Στην τελική φάση εισέρχεται η κατασκευή του νέου Αστυνομικού Μεγάρου της Πάτρας, στην παραχωρηθείσα έκταση εμβαδού περίπου 6.500 τ.μ. στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤχ) Πάτρας.

Όλα τα διοικητικά εμπόδια έχουν πλέον ξεπεραστεί και το έργο οδεύει προς την υλοποίησή του: «Όλες οι απαραίτητες διοικητικές εκκρεμότητες έχουν ολοκληρωθεί. Οι διαδικασίες παραχώρησης του οικοπέδου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η υπογραφή με την ανάδοχο εταιρεία θα υπάρξει μέσα στον Μάιο και η έναρξη των εργασιών αναμένεται προς τα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου. Το κτίριο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου δύο χρόνια», αναφέρει στο thebest.gr ο Χάρης Τσίτσικας, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.

Ο κ. Τσίτσικας εξηγεί και την καθυστέρηση που σημειώθηκε, η οποία σχετίζεται με μείωση της χρηματοδότησης του έργου. «Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση με την ανάδοχο εταιρεία, γιατί από την εποχή Θεοδωρικάκου υπήρξε μείωση στην επιχορήγηση -από τα 50 εκ. ευρώ που επρόκειτο να δοθούν, θα είναι τελικά 40 εκ. ευρώ- και για τον λόγο αυτό σε κάποια κτίρια θα υπάρξει μείωση των τετραγωνικών μέτρων. Από τη στιγμή που ξεπεράστηκε και αυτό το εμπόδιο, θα υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινήσουν οι εργασίες».

Στο νέο Αστυνομικό Μέγαρο θα στεγαστεί το επιτελείο, όλες οι υπηρεσίες που στεγάζονται σήμερα στο κτίριο της Γούναρη (Μεταγωγών), καθώς και πιθανόν η Τροχαία. Απαντώντας στις διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο κ. Τσίτσικας ήταν κατηγορηματικός: «Το κτίριο θα είναι σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον, δεν θα υπάρχει καμία όχληση για τους κατοίκους. Το κύριο πάρκινγκ της ΕΛ.ΑΣ. είναι στη ΝΕΟ και Αμερικής και εκεί θα μείνει. Επίσης, η περιοχή θα είναι πιο ασφαλής. Όταν είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία μεταφοράς του Αστυνομικού Μεγάρου, είχαμε μοιράσει στους κατοίκους υπεύθυνες δηλώσεις, γιατί μας είχε προτρέψει και ο Δήμος προς αυτή την κατεύθυνση, ότι δεν αντιτίθεται ώστε να γίνει το Αστυνομικό Μέγαρο εκεί, και είναι εκατοντάδες όσοι υπέγραψαν. Θεωρώ υπερβολική την αντίδραση κάποιων κατοίκων. Σε ό,τι αφορά τα κρατητήρια, αυτά θα είναι στο υπόγειο και υψίστης ασφαλείας· οι κρατούμενοι δεν θα έρχονται σε καμία επαφή με τους κατοίκους. Να ξεκαθαρίσουμε ότι τα λεωφορεία θα μπαίνουν υπόγεια στα κρατητήρια, θα τους παίρνουν και θα μεταφέρονται στις φυλακές, καθώς η παραμονή τους θα είναι μόλις 24 ώρες. Το Μεταγωγών δεν είναι φυλακές, οι κάτοικοι δεν θα δουν ποτέ κρατούμενο».