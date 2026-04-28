Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη

Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται γνωστή μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της αγαπημένης του συναδέλφου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ενημερώθηκε για τον θάνατό της από τον αδελφό της, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα αγαπητή παρουσία στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Η Ελπίδα Μαζαράκη διέγραψε μακρά πορεία στην υποκριτική, με ενεργή παρουσία από το 1972 έως το 2004, συμμετέχοντας σε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και εκπομπές, όπου ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική της ερμηνευτική γκάμα.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας την περιέγραψε ως «ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας», σημειώνοντας ότι υπήρξε «παρούσα παντού», αναγνωρίζοντας τη συνολική της προσφορά στον καλλιτεχνικό χώρο.