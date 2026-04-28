Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για κλοπή οχήματος και ανταλλακτικών αξίας 3.500 ευρώ

Συνελήφθη στην Πάτρα άνδρας για κλοπή οχήματος και ανταλλακτικών αξίας περίπου 3.500 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν και θα επιστραφούν στον ιδιοκτήτη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:



Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έναςημεδαπός άνδρας, διότι στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων εντοπίστηκε έξω από την οικία του κατηγορουμένου σταθμευμένο, αυτοκίνητο, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή στις 07/04/2026.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος στις 7-04-2026 και στις 27-04-2026 αφαίρεσε από αποθήκη σε περιοχή της Πάτρας, καλώδια αξίας -2.000- ευρώ και ανταλλακτικά γεωργικών ελκυστήρων, αξίας -1.500- ευρώ.

Τα κλεμμένα ανταλλακτικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο ανωτέρω αυτοκίνητο και θα αποδοθούν στο νόμιμο κάτοχό τους.