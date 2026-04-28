Πάτρα: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας

Τι αναφέρει η αστυνομία
Συνελήφθη στην Πάτρα άνδρας που οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα, η οποία του είχε αφαιρεθεί για τροχονομική παράβαση.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, στερούμενος πινακίδας κυκλοφορίας, η οποία του είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας για τροχονομική παράβαση.
