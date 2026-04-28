Δύναμη Πατρών: Στο βάθρο στη Βουλγαρία

Σημαντική διεθνής επιτυχία για τη Δύναμη Πατρών και την αθλήτρια της, Ράνια Μαγκλαρά, στο 19th HEREYA OPEN INTERNATIONAL Τάε κβον ντο TOURNAMENT που διεξήχθη στη Σλίβνιτσα της Βουλγαρίας.

Η νεαρή αθλήτρια, στην κατηγορία -51kg, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, δίνοντας συνεχόμενους δυνατούς αγώνες απέναντι σε έμπειρες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αντιπάλους, κατακτώντας τη δεύτερη θέση της διοργάνωσης και ανεβαίνοντας στο βάθρο των νικητών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη ημέρα συμμετείχε στο E3 European Ranking Tournament, αποκτώντας πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες που συνέβαλαν στην αγωνιστική της παρουσία.

Η συνολική της πορεία στο διήμερο των αγώνων επιβεβαιώνει τη συνεχή της εξέλιξη και την αγωνιστική της δυναμική σε διεθνές επίπεδο.

Συγχαρητήρια στη Ράνια Μαγκλαρά και στη Δύναμη Πατρών για τη σημαντική αυτή διάκριση.