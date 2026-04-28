Λαϊκές αγορές Πάτρας: Εντείνεται το πρόβλημα με τους παράνομους μικροπωλητές, ιδίως τις Πέμπτες- «Γίνεται χαμός, μόνο μέσα στην εκκλησία δεν έχουν μπει»- ΦΩΤΟ

Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα της παραβατικότητας στις λαϊκές αγορές της Πάτρας, με την καθημερινότητα εμπόρων και παραγωγών να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης παρουσίας παράνομων μικροπωλητών γύρω από τους νόμιμους πάγκους.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Θανάσης Γκοτσούλιας, αντιπρόεδρος του σωματείου λαϊκών αγορών, «αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, είναι μόνιμο το πρόβλημα», επισημαίνοντας ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, όπου, όπως λέει, «γίνεται χαμός», με πολλούς πάγκους να στήνονται περιμετρικά, «μόνο μέσα στην εκκλησία δεν έχουν μπει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φαινόμενο εντείνεται κυρίως την Πέμπτη, ωστόσο παρατηρείται και στις υπόλοιπες λαϊκές αγορές της πόλης, ενώ κάνει λόγο για πάρα πολλούς παράνομους πάγκους. Όπως τονίζει, «είναι τόσοι άνθρωποι, έμποροι και παραγωγοί, που έχουν πληρώσει το ένα, έχουν πληρώσει το άλλο και έρχονται οι άλλοι χωρίς να πληρώνουν», υπογραμμίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργείται. Παράλληλα, εκφράζει επιφυλάξεις για την προέλευση των προϊόντων, αναφέροντας ότι «δεν ξέρω αν είναι κλεμμένα ή δευτεροτρίτα, πάντως η ζημιά γίνεται», ενώ σημειώνει πως «μαζεύουν σταφύλια το βράδυ και τα φέρνουν το πρωί στην Πάτρα».

Όπως τονίζει, πρόκειται για ένα χρόνιο ζήτημα, για το οποίο το σωματείο έχει προχωρήσει σε επανειλημμένες ενέργειες προς τον Δήμο Πατρέων, ενώ παρεμβάσεις έχουν γίνει και σε συνεργασία με την αστυνομία. Ωστόσο, όπως λέει, οι έλεγχοι έχουν προσωρινό αποτέλεσμα, καθώς «έρχονται, τους διώχνουν μια φορά και την άλλη ξαναέρχονται». Μάλιστα, αναφέρει ότι ακόμη και αντιδήμαρχος που βρέθηκε στο σημείο ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με Ρομά και δέχθηκε επίθεση.

Την ίδια στιγμή, κάνει λόγο για «μπαλάκι ευθυνών» μεταξύ Δήμου και αστυνομίας, σημειώνοντας ότι «ο Δήμος λέει "είναι της αστυνομίας" και η αστυνομία λέει "είναι ευθύνη του Δήμου"», γεγονός που δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της κατάστασης. Εκφράζει, επίσης, την απορία του «γιατί υπάρχει αυτή η ανοχή στην Πάτρα, σε άλλες πόλεις, όπως στην Κάτω Αχαΐα και το Αίγιο, δεν παρατηρούνται αντίστοιχα φαινόμενα γύρω από τις λαϊκές αγορές».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις οικονομικές επιπτώσεις για τους νόμιμους επαγγελματίες, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να βγάλουμε μεροκάματο και έχουμε τον παράνομο να πουλάει φράουλες, πατάτες, αγκινάρες», προειδοποιώντας παράλληλα ότι αν δεν δοθεί λύση, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν επεισόδια.

Τέλος, επισημαίνει την ανάγκη για πιο αυστηρά και ουσιαστικά μέτρα, προτείνοντας ακόμη και την απομάκρυνση των παράνομων πάγκων με φορτηγά του Δήμου, ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνισή τους. Όπως καταλήγει, «μια, δύο, τρεις φορές θα φύγουν», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα πραγματικό και χρόνιο πρόβλημα που απαιτεί άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση.







