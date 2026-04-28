Στην Πάτρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τραμπολίνου

Το τριήμερο 8- 10 και Μαΐου 2026 στην Πάτρα στο « Π.Ε.Α.Κ. Δημ. Τόφαλος» θα γίνει για πρώτη φορά στην Πάτρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγοριών Τραμπολίνου και Ακροβατικού Διαδρόμου 2026.

Οι καλύτερες αθλήτές-ριες τραμπολίνο και ακροβατικού διαδρόμου (Άνδρες, Έφηβοι, παίδες, Γυναίκες, νεανίδες, κορασίδες) της Ελλάδας, θα είναι εκεί.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , τον Δήμο Πατρέων και την Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδος θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος στο φίλαθλο κοινό της Πάτρας το Θεαματικό άθλημα του τραμπολίνο με αθλητές και αθλήτριες διεθνούς επιπέδου ( Εφρέμογλου Αλεξάνδρα 2η θέση στον τελικό του Ακροβατικού Διαδρόμου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στην Πορτογαλία φέτος, Άννα-Μαρία Μουρατιάδη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2η θέση στην κατηγορία κοριτσιών U21,στο Τραμπολίνο κλ.π.).

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Παρασκευή 8/5/2026 10.00 έως 21.00

Σάββατο 9/5/2026 10.00 έως 21.00

Κυριακή 10/5/2026 10.00 έως 16.00

Οι γονείς με τα παιδιά τους που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα του τραμπολίνου παρακολουθώντας μοναδικά προγράμματα υψηλού επιπέδου με τους καλύτερους ιπτάμενους-ες αθλητές-τριες από όλη την Ελλάδα για πρώτη φορά στην πόλη μας.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.