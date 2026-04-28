Πάτρα: Προσπάθησαν να διαρρήξουν αυτοκίνητο και τους έπιασαν στα πράσα

Συνελήφθησαν, προχθές το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο ημεδαποί (άνδρας –γυναίκα), διότι σύμφωνα με την αστυνομία,

αποπειράθηκαν να διαρρήξουν σταθμευμένο αυτοκίνητο, με σκοπό την κλοπή, χωρίς να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς συνελήφθησαν άμεσα από τους

αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή.



Σε σωματικούς ελέγχους που ενήργησαν οι αστυνομικοί βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα κατηγορούμενου και κατασχέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και

ένα κατσαβίδι. Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι

από τις 28-02-2026 έως τις 12-03-2026 διέπραξαν δυο κλοπές (μια απόπειρα - μια τετελεσμένη) σε καταστήματα, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.