Το στάδιο στίβου στο Ελληνικό

Από την Ενωτική Κίνηση ΣΕΓΑΣ λάβαμε κα δημοσιεύουμε την πιο κάτω ανακοίνωση:

"Η πρόσφατη συζήτηση και τα δημοσιεύματα για την οικτρή κατάσταση τέλεσης αγώνων στίβου στο …εργοτάξιο του πρώην ΕΑΚ Αγ. Κοσμά μάς υποχρεώνουν να επαναφέρουμε το θέμα σε Πρώτο πλάνο, για την πληρέστερη ενημέρωση (και αφύπνιση…) όλων όσων αγωνιούν και ενδιαφέρονται πραγματικά για το άθλημα!

Τη βάση για την ανάλυσή μας αποτελούν τα όσα περιλαμβάνει, στην μάλλον ταραγμένη απάντησή της (21.4.2026) η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Gazzetta.gr (Οι άθλιες συνθήκες των διασυλλογικών αγώνων Κ-18. Δημ. Ντζάνης 18/4/2026) https://www.gazzetta.gr/stibos/2532555/agios-kosmas-oi-athlies-synthikes-diexagogis-ton-diasyllogikon-agonon-k18

Πρώτα όμως μια καίρια και άκρως απογοητευτική διαπίστωση: Η Ελλάδα την 01.01.2025 είχε εκτιμώμενο πληθυσμό 10.372.335 άτομα!

Η Περιφέρεια Αττικής υπολογίζεται στα 3.800.000 έως περίπου 3.830.000 κατοίκους, με τη συντριπτική πλειονότητα να κατοικεί στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά και όμορων Δήμων!

Άρα σχεδόν το 35% του πληθυσμού ζει στην πρωτεύουσα, ενώ τα σωματεία στίβου στην Αττική είναι περίπου 100, σχεδόν 45% στο σύνολο των ενεργών σωματείων του ΣΕΓΑΣ!

Η ΑΘΗΝΑ, όμως, ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ!

Μέγα «κατόρθωμα» των μετα-ολυμπιακών Κυβερνήσεων, αλλά ειδικά των υπουργών κ.κ. Αυγενάκη & Βρούτση, με …χορηγό «αποδοχής τετελεσμένων» τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ υπό την προεδρία της κ. Σακοράφα!

Τι σημειώνει όμως στην προαναφερόμενη απάντηση η κ. Πρόεδρος;

«…Και δεν θα φύγουμε από εκεί (σ.σ. εννοεί τον Αγ. Κοσμά) έως ότου γίνει πλήρης μετεγκατάσταση και του κλειστού γυμναστηρίου στο πάρκο του Ελληνικού με λειτουργικές εγκαταστάσεις…»!

Για να προσθέσει παρακάτω: «Στο πάρκο του Ελληνικού έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει παραδοθεί ακόμα, ένα ολοκαίνουργιο στάδιο σε αντικατάσταση του επίμαχου ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά, με άγνωστους όρους χρήσης…»!!

Για να ομολογήσει αμέσως μετά: « Σας προτρέπουμε να κάνετε μία επιτόπια έρευνα, για να διαπιστώσετε με τα μάτια σας τα λάθη και τις αστοχίες της κατασκευής στο κεντρικό στάδιο, με το στρίμωγμα των στρωμάτων ύψους και επί κοντώ σε ένα πέταλο (το άλλο περιλαμβάνει μόνο τη λίμνη των στιπλ, με την απίστευτη παράταξη των κλωβών των ρίψεων στη σειρά και ένα χώρο ρίψης ακοντίου με μήκος που απαγορεύει μεγάλες βολές …»!!!

Ένα ολοκαίνουργιο στάδιο δηλαδή δεν θα ήταν κατάλληλο ούτε καν για τη διεξαγωγή Διασυλλογικών Αγώνων»!!! Απίστευτο και όμως αληθινό…

Συμπέρασμα 1ον: Το Κράτος (Υπουργείο/ΓΓ Αθλητισμού & Κατασκευάστρια Κοινοπραξία «καίνε» άσκοπα εκατομμύρια ευρώ για τη δήθεν αντικατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων με άλλες ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ, αντικανονικές, αντιπαραγωγικές και δυσλειτουργικές! Μάλλον ένα σύγχρονο «θαύμα» αποτυχίας…

Συμπέρασμα 2ον : Σκόπιμα και μεθοδευμένα το Κράτος, η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία αλλά και ο ΣΕΓΑΣ δεν θέλησαν ποτέ να οργανώσουν Συνέντευξη Τύπου ή δημόσια «Ενημέρωση» για τo τι θα περιλαμβάνει, πως θα λειτουργεί και τι θα παρέχει στον οργανωμένο αθλητισμό το Sports Park στο The Ellinikon! Όσα προβάλλονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι ωραιοποιημένες αοριστολογίες για τη δημιουργία εντυπώσεων… Κάθε δε δημοσιογραφική προσπάθεια συλλογής στοιχείων συναντά κλειστές πόρτες και αναπάντητα αιτήματα!

Συμπέρασμα 3ον : Ο ΣΕΓΑΣ και η κ. Σακοράφα παρέμειναν άβουλοι παρατηρητές, όπως ο Ξέρξης της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας από τον θρόνο στην κορυφή του βουνού, προσδοκώντας να …παραλάβουν (άγνωστο πως, πότε και με ποιους όρους!) ένα ουσιαστικά ΑΧΡΗΣΤΟ στάδιο!

Τι αντιλαμβανόμαστε εμείς οι «αδαείς και …κακόπιστοι κ.α. όταν προχωρήσαμε σε αναλυτική ενημέρωση στην Γ.Σ. ΣΕΓΑΣ 22/03/26»; 1) Το Κράτος δεν έθεσε στην Κοινοπραξία ούτε προδιαγραφές, ούτε λειτουργικούς όρους ούτε καν την υποχρέωση να συμβουλευθεί την αρμόδια Ομοσπονδία (εν προκειμένω τον ΣΕΓΑΣ) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις! 2) Η Κοινοπραξία σχεδίασε και εκτελεί κατά το δοκούν και συμφέρον της τα όποια έργα, χωρίς καμιά συνεργασία-ενημέρωση ούτε προς το Κράτος ούτε (για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στίβου) προς τον ΣΕΓΑΣ! 3) Ο ΣΕΓΑΣ και η κ. Σακοράφα δεν ανησύχησαν ποτέ να μάθουν τι επιφυλάσσει η …μοίρα στο στίβο? Έτσι ούτε ζήτησαν ούτε απαίτησαν ούτε πέτυχαν από τον Μάρτιο του 2021 έως σήμερα να έχουν –όπως φαίνεται- ούτε καν στοιχειώδη ενημέρωση για τα έργα στο The Ellinikon!

Και τώρα μοιάζουν να …πέφτουν κατάπληκτοι και κεραυνοβολημένοι στο έδαφος, ίσως επειδή σχεδίαζαν το μέλλον του στίβου απορροφημένοι από μεγαλεπήβολα project και φανταχτερά Label…

Αν και όλα αυτά τα αντιφατικά, αντικρουόμενα και ακατανόητα συνιστούν τις «Πύλες του Ανεξήγητου» , εμείς υπενθυμίζουμε ότι:

Στις 12/4/2025 στο web site της εφημερίδας «Καθημερινή» είχε δημοσιευθεί σχόλιο του βετεράνου αθλητικού συντάκτη Ν. Κωνσταντόπουλου με τίτλο «Τα στάδια χάνονται και στον ΣΕΓΑΣ απλώς χτενίζονται…»!

Στις 11/5/2025 στην εφημερίδα «Documento» δημοσιεύθηκε θέμα (του Αντ. Φουντή) με τίτλο: Νόμος είναι το μνημόνιο του Αυγενάκη! Υπότιτλος: Η σύμβαση για την μετεγκατάσταση του ΕΑΚ Αγ. Κοσμά στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού έγινε κουρελόχαρτο για χάρη της κατασκευάστριας εταιρίας.

Στις 16/6/2025 στην οικονομική ιστοσελίδα «Newmoney» δημιούργησε αίσθηση το θέμα (της Στεφ. Σούκη) με τίτλο: Καταργούνται δύο αθλητικές εγκαταστάσεις εντός του Ελληνικού! Υπότιτλος: Καταργούνται το κλειστό προπονητήριο στίβου και το πολλπαλό προπονητήριο, στη θέση των οποίων προτείνεται η διαμόρφωση ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου κ.α. Επεξηγούνταν ότι αυτά έγιναν για … μείωση της δόμησης (κτισμάτων) και βελτίωσης του περιβάλλοντος κ.λπ.

Στις 22/6/2025 στην ιστοσελίδα & ηλεκτρονική εφημερίδα «Sportime» δημοσιεύθηκε άρθρο του (πρώην μέλους του ΔΣ ΣΕΓΑΣ και νυν της ΕΑΣ Αθήνας), δημοσιογράφου Γιάννη Μαμουζέλου με τίτλο: «The Ellinikon και η προδοσία του στίβου»! Σε αυτό αναλύονταν όλες οι μεθοδεύσεις Κράτους- Κοινοπραξίας για διάφορες διευκολύνσεις που απάλλασσαν τη δεύτερη από έργα, χρόνο και δαπάνες πολλών εκατομμυρίων και επισημαινόταν η …Νιρβάνα που επικρατούσε στη Λ. Συγγρού…

Στις 23/01/26, μετά την 1η μετά από χρόνια ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις (22.01.26) στείλαμε επιστολή στον ΣΕΓΑΣ , στα Σωματεία και σε όλα τα ΜΜΕ με τίτλο "Ο άγνωστος πόλεμος του ΣΕΓΑΣ https://sportsfeed.gr/ekis-o-agnostos-polemos-toy-segas/ εκφράζοντας την αγωνία μας για το μέλλον των εγκαταστάσεων του στίβου!!!

Στις 6/04/26 στείλαμε προς ΟΛΟΥΣ τους αθλητικούς , κρατικούς , πολίτικους , αθλητικούς του στίβου φορείς και στα ΜΜΕ , ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ με θέμα «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΕΓΑΣ.»

Διερωτώμεθα: Τίποτε από τα παραπάνω δεν περιήλθε σε γνώση του ΣΕΓΑΣ; Τίποτε δεν έκανε την κ. Σακοράφα να ανησυχήσει, να θορυβηθεί??

Δυστυχώς απομένει να εξηγηθούν από την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ τα εξής θέματα: 1) Όταν ο πολυπράγμων Υπουργός κ. Αυγενάκης προχώρησε σε τροποποίηση/εις τη Σύμβαση για το Ελληνικό κάλεσε και εξήγησε στις Ομοσπονδίες που χρησιμοποιούσαν εγκαταστάσεις στο ΕΑΚ Αγ. Κοσμά τι ακριβώς θα άλλαζε στις υποδομές του νέου Sports Park; 2) Τι ακριβώς αποδέχθηκε η κ. Σακοράφα, χωρίς μάλιστα να διασφαλίσει τακτική & λεπτομερή ενημέρωση για όσα προορίζονταν για χρήση του στίβου;