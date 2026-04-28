Ρακοσυλλέκτης με καραμπίνα εισέβαλε και άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και μετά σε Εφετείο - Τρεις τραυματίες

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του έχουν εξαπολύσει οι αρχές
Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές.
Περιστατικό πυροβολισμών σημειώθηκε νωρίτερα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 89χρονος ρακκοσυλλέκτης εισέβαλε κρατώντας όπλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι.
Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή όπως είπαν οι υπάλληλοι του καταστήματος ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.
Πυροβολισμοί και στη Λουκάρεως
Μετά το επεισόδιο στον ΕΦΚΑ, ο ηλικιωμένος φέρεται να πήγε στη Λουκάρεως στο Εφετείο όπου άνοιξε ξανά πυρ τραυματίζοντας δυο ανθρώπους.
Σημειώνεται ότι ο ηλικιωμένος φαίνεται στο παρελθόν να έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατριακή κλινική.
Πρόκειται για απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων, την οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διένυσε με ταξί, έχοντας κρυμμένη την καραμπίνα μέσα στο μπουφάν του. Στο σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ. Όλοι οι τραυματίες θα μεταφερθούν στον Ερυθρό Σταυρό.
Κεραμέως: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο»
«Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη», σημειώνει σε μήνυμά της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως, για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.
Συγκεκριμένα, η υπουργός σημειώνει: «Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ.»
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ (ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI)
