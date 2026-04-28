Οδοντωτός: Ανοικτή επιστολή στον πρωθυπουργό από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας

Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό για τον Οδοντωτό έστειλε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Οδοντωτού, η λειτουργία του οποίου έχει ανασταλεί.

Μεταξύ άλλων ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του και τη δημοσιοποίηση σαφούς και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος.

Η ανοιχτή επιστολή έχει ως εξής:

Θέμα: Οδοντωτός Διακοπτού–Καλαβρύτων – Αναστολή λειτουργίας και ανάγκη άμεσης αποκατάστασης

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών και Φορέων Διακοπτού και Καλαβρύτων για την επανεκκίνηση του Οδοντωτού αναγκάζεται να απευθυνθεί απευθείας σε εσάς, καθώς, περίπου δύο μήνες μετά την απόφαση αναστολής λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων, καμία από τις επισήμως ανακοινωθείσες συντονισμένες ενέργειες μεταξύ των συναρμόδιων φορέων (Υπουργεία, ΟΣΕ, Hellenic Train, Περιφέρεια) δεν έχει υλοποιηθεί. Η δε πρόσφατη επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Αχαΐα, παρά τις αρχικές προσδοκίες, περιορίστηκε σε γενικές διαβεβαιώσεις χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, εντείνοντας την ανησυχία και την απογοήτευση της τοπικής κοινωνίας.

Η αναστολή λειτουργίας οφείλεται τόσο στην κατάσταση της υποδομής όσο και στη λειτουργική ετοιμότητα του τροχαίου υλικού, αναδεικνύοντας ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα. Η Πολιτεία δεν διασφάλισε έγκαιρα την επικαιροποίηση των γεωτεχνικών μελετών και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων προστασίας, ενώ δεν προκύπτει ότι ο αρμόδιος πάροχος έχει πλήρως και εγκαίρως ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις συντήρησης, τεχνικής επάρκειας και διαθεσιμότητας των συρμών.

Παράλληλα, η προσωπική σας εξαγγελία του 2022 για επέκταση του Οδοντωτού έως την Αγία Λαύρα ανέδειξε με σαφήνεια τον αναπτυξιακό, τουριστικό και συμβολικό του ρόλο. Σήμερα, ωστόσο, αντί για πρόοδο, καταγράφεται αντίστροφη πορεία, με αναστολή λειτουργίας και έλλειψη δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ασυνέχεια στον στρατηγικό σχεδιασμό και υπονομεύει την αξιοπιστία των αρχικών δεσμεύσεων, ενώ ήδη έχει οδηγήσει σε απομάκρυνση της περιοχής από τα προγράμματα των ταξιδιωτικών γραφείων, με ορατές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Επισημαίνουμε, επιπλέον, ότι οι κίνδυνοι που επικαλούνται για την αναστολή λόγω των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του φαραγγιού δεν υφίστανται κατά τη θερινή περίοδο. Αντιθέτως, η παρατεταμένη ακινησία της γραμμής αυξάνει τον κίνδυνο φθορών, κλοπών και περαιτέρω απαξίωσης της υποδομής και του τροχαίου υλικού.

Η ανησυχία αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα: χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη υπογράψει, ιδιόχειρα και ηλεκτρονικά, αίτημα για την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού, γεγονός που αναδεικνύει την επιτακτικότητα του ζητήματος.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

ως ο ανώτατος θεσμικός εκφραστής της Κυβέρνησης, και πριν την υλοποίηση των κινητοποιήσεων που έχουν ήδη αποφασιστεί με τη στήριξη των Δημάρχων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, θεωρούμε θεσμικά αναγκαία την άμεση και επίσημη ενημέρωση από την Κυβέρνηση.

Δεν ζητούμε προνόμια, αλλά την αποκατάσταση της λειτουργίας ενός δημόσιου αγαθού με όρους ασφάλειας, συνέπειας και αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα, ζητούμε:

● την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου,

● την πλήρη ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του παρόχου, για τη διασφάλιση της λειτουργικής ετοιμότητας του τροχαίου υλικού,

● τη δημοσιοποίηση σαφούς και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος,

● την τακτική και επίσημη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την πρόοδο των παρεμβάσεων.

Ο Οδοντωτός δεν αποτελεί απλώς ένα συγκοινωνιακό μέσο, αλλά κρίσιμη υποδομή με εθνική αναπτυξιακή, τουριστική και συμβολική σημασία. Η τοπική κοινωνία έχει εξαντλήσει τα περιθώρια αναμονής και δεν ζητά πλέον διαβεβαιώσεις, αλλά σαφείς, μετρήσιμες και άμεσα εφαρμόσιμες αποφάσεις.

Με εκτίμηση,

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων & Πολιτών Διακοπτού και Καλαβρύτων για την ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ

Με τη θεσμική στήριξη των Δημάρχων

Δήμαρχος Αιγιαλείας, κ. Ανδριόπουλος Παναγιώτης

Δήμαρχος Καλαβρύτων, κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Και του Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού