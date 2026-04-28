Βενζίνη: Πόσο θα αυξηθεί η τιμή της και πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές για το Fuel Pass

Μικρές αυξήσεις θα σημειωθούν σήμερα στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στη χώρα μας λόγω της ανοδικής πορείας που καταγράφηκε την Παρασκευή (24/4) στο brent, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή (24/4) και το Σάββατο, (25/4) η τιμή του brent έκλεισε στα 105 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο χθες υποχώρησε αισθητά και έκλεισε στα 101,8 δολάρια το βαρέλι.

Και όπως όλα δείχνουν η τιμή του αργού φαίνεται να έχει παγιωθεί στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δείχνουν πώς, σήμερα κατά διάρκεια της ημέρας θα κινηθεί μεταξύ 101,69 δολαρίων το βαρέλι και 102,53 δολαρίων το βαρέλι.

Οι τιμές

Για το θέμα των καυσίμων μιλά ο τέως πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου στο enikonomia.gr.

Όπως τονίζει, μέχρι στιγμής, «η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2.070 ευρώ το λίτρο. Ενώ η μέση τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα (όπως στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη) είναι 2.040 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά είναι 2,20 ευρώ και για αυτό προκύπτει μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης 2.070 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης μαζί με την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών στην αντλία διαμορφώνεται στα 2 ευρώ πανελλαδικά».

Και προσθέτει πως η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα αυξηθεί σήμερα κατά 1,2 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά 2 λεπτά.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης αναφέρει στο enikonomia.gr, πως σήμερα φαίνεται πως θα αυξηθεί κατά περίπου 2 λεπτά η τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη και το ίδιο θα συμβεί και με το πετρέλαιο κίνησης.

Οι προβλέψεις

Παράγοντας της αγοράς κάνει την πρόβλεψη του στο enikonomia.gr για το πώς αναμένεται κινηθούν οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης τις υπόλοιπες ημέρες της τρέχουσας εβδομάδας, δηλαδή από αύριο Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο. Ειδικότερα:

Τετάρτη: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να αυξηθεί κατά 1 λεπτό την Τετάρτη η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και κατά 1 λεπτό το πετρέλαιο κίνησης λόγω του ότι η τιμή του brent το Σάββατο,25 Απριλίου ήταν στα 105 δολάρια το βαρέλι.

Πέμπτη -Σάββατο: Ενδέχεται να μειωθούν ελαφρώς οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης από τη Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τους παρακάτω παράγοντες:

-εάν η τιμή του brent εξακολουθεί να κινείται στα επίπεδα των 101 δολαρίων το βαρέλι,

-εάν δεν υποστούν κάποια χρηματιστηριακή πίεση η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

– εάν η προσφορά – ζήτηση παραμείνει σε σταθερά επίπεδα.

-και εάν υπάρχει σταθερή ισοτιμία μεταξύ του ευρώ και του δολαρίου, όπως είναι τώρα

Ωστόσο άλλη αρμόδια ανώτατη πηγή της αγοράς επισημαίνει στο enikonomia.gr πως σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, αναμένονται να γίνουν αυξήσεις της τάξεως των 2 λεπτών σε καθημερινή βάση στις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης από σήμερα μέχρι το Σάββατο. Ωστόσο αυτό μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα σε περίπτωση που επιτευχθεί κάποια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του ΗΠΑ για την κατάπαυση πυρός.

Fuel Pass: Πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται μέχρι τις 30 Απριλίου του 2026 η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass III. Μάλιστα αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρουν στο enikonomia.gr πως μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 2.551.242 αιτήσεις στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την επιδότηση καυσίμων του δίμηνου Απριλίου – Μαΐου.

Τα ποσά

Ακόμη οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι τελευταίες πληρωμές για το Fuel Pass θα γίνουν τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται πως ο δικαιούχος του μέτρου πληρώνεται ανάλογα με το πότε έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση.

Επίσης επισημαίνεται πως η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται:

για τα αυτοκίνητα στα 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές και στα 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα.

για τις μοτοσικλέτες στα 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές και στα 30 ευρώγια την υπόλοιπη Ελλάδα.