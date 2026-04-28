Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει στην προθεσμία, στα πρόστιμα και τους ελέγχους μετά τη νέα ΚΥΑ

Tη νέα ΚΥΑ για τον καθαρισμό των οικοπέδων σχολιάζει η ΠΟΜΙΔΑ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2323, με την υπογραφή του νέου Υπουργού κ. Ευάγγελου Τουρνά η ΚΥΑ ΥΠ1157/24.4.2026 που προβλέπει ο νόμος 5281/2026 με τίτλο «Ενεργή Μάχη» που προωθήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σημαντικές περαιτέρω βελτιώσεις στα άρθρα 43 και 41 που επετεύχθησαν μέσω της δημόσιας διαβούλευσης στην οποία συμμετείχε και η ΠΟΜΙΔΑ αλλά και των περαιτέρω προτάσεών της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Με το νόμο και την ΚΥΑ αυτή διαμορφώνεται ένα σύνολο συνεκτικών και εφαρμόσιμων ρυθμίσεων για τον νέο θεσμό του ετήσιου καθαρισμού των αστικών οικοπέδων και για τη δήλωση του καθαρισμού τους από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες και χρήστες τους, που έχει στόχο όχι την τιμωρία των πολιτών, αλλά την με κάθε μέσο διευκόλυνση και παρότρυνσή τους για την οικειοθελή συμμόρφωσή τους, και την βελτίωση της πυρασφάλειας στον αστικό ιστό, μέσω του ετήσιου αντιπυρικού καθαρισμού των αστικών οικοπέδων.

Ειδικότερα το νέο νομικό καθεστώς του ετήσιου αντιπυρικού καθαρισμού οικοπέδων που διαμορφώθηκε με σημαντικές θετικές κυρίως, αλλαγές, πολλές από τις οποίες επισημαίνεται παρακάτω ότι ήταν προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ που έγιναν αποδεκτές, έχει σήμερα ως εξής:

1. Ο καθαρισμός οικοπέδων είναι κρίσιμο μέτρο πρόληψης πυρκαγιάς και περιλαμβάνει κυρίως κοπή ξερών χόρτων και θάμνων, απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών, καθαρισμό από κλαδιά και φυτική ύλη, αραίωση πυκνής βλάστησης και διατήρηση του χώρου καθαρού καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο. Η υποχρέωση καθαρισμού αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών ή σε απόσταση έως 100 μέτρων από αυτά και σε σχεδίου περιοχές με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Δεν αφορά συντηρούμενους κήπους κατοικιών ή πολυκατοικιών.

2. Υπόχρεοι για τον καθαρισμό είναι οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων και ειδικότερα οι επικαρπωτές τους, οι μισθωτές και χρήστες των οικοπέδων και οι φορείς του Δημοσίου για τα ακίνητά τους.

3. Προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων και υποβολής δήλωσης στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr: Επιμήκυνση και ταύτιση της προθεσμίας καθαρισμού σε 76 ημέρες (από 30) και της προθεσμίας δήλωσής του από 1 Απριλίου – 15 Ιουνίου [πρόταση ΠΟΜΙΔΑ], με δυνατότητα παράτασης.Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δήλωσης του καθαρισμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, τεκμαίρεται ότι ο υπόχρεος συναινεί στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας του από τον οικείο δήμο.

4. Πρόστιμο μη εκπλήρωσης υποχρέωσης καθαρισμού: Αύξηση σε 1,00 €/τ.μ. (από 0,50 €/τ.μ.) με ελάχιστο ποσό τα 200 € και ανώτατο τα 2.000 € [πρόταση ΠΟΜΙΔΑ]. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης, εκτός από το διπλασιασμένο βασικό πρόστιμο ανά τ.μ.,θα επιβαρυνθεί και με τη δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του οικοπέδου από τον οικείο δήμο. Περαιτέρω με την ΚΥΑ ορίζεται ότι:

Το πρόστιμο του 1€/τ.μ. για μη καθαρισμό του οικοπέδου θα επιβάλλεται μόνον αφού ο υπόχρεος ενημερωθεί από το Δήμο ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη δυνατότητα της εκ των υστέρων συμμόρφωσής του με την υποχρέωση καθαρισμού [πρόταση ΠΟΜΙΔΑ].

Σε περίπτωση εκ των υστέρων συμμόρφωσης του υπόχρεου προς την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπέδου μετά από τη διαπίστωση της παράβασής του και υποβολής εμπρόθεσμης ένστασής του, το διοικητικό πρόστιμο θα μειώνεται κατά 50% [πρόταση ΠΟΜΙΔΑ].

Η κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου θα γίνεται προσωπικά στον υπόχρεο και όχι με απλή ανάρτηση της πράξης στα γραφεία του Δήμου ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας [πρόταση ΠΟΜΙΔΑ].

5. Συνέπειες παράλειψης υποβολής της δήλωσης καθαρισμού στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr: Μείωση του προστίμου σε 500 € αν δεν έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός και σε 100 € αν έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός αλλά δεν δηλώθηκε (από 1.000€ σε κάθε περίπτωση) [πρόταση ΠΟΜΙΔΑ].

6. Ποινικές συνέπειες υποβολής ψευδούς δήλωσης καθαρισμού: Μείωση της ποινής φυλάκισης σε τουλάχιστον έξι (6) μηνών και της χρηματικής ποινής σε 5.000 €.(από φυλάκιση δυο (2) ετών και χρηματική ποινή από 12.600 € έως 54.000 €) [πρόταση ΠΟΜΙΔΑ]. Περαιτέρω με την ΚΥΑ ορίζεται ότι:

Η ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση δεν θα ασκείται πριν παρέλθει η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της πράξης επιβολής προστίμου [πρόταση ΠΟΜΙΔΑ] και

Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι την έκδοση απορριπτικής απόφασης του οργάνου [πρόταση ΠΟΜΙΔΑ], ώστε να μην ασκούνται ασκόπως ποινικές διώξεις που θα πρέπει να ανακληθούν στη συνέχεια, ταλαιπωρώντας τη Δικαιοσύνη και τους πολίτες.

7. Δυνατότητα υποβολής δήλωσης καθαρισμού σε ΚΕΠ ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβάλλεται με φυσικό τρόπο από τον υπόχρεο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπο αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, στις ακόλουθες περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης:

α) Σε περιπτώσεις γενικευμένης δυσλειτουργίας ή μη διαθεσιμότητας της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

β) υπόχρεων ηλικίας άνω των εξήντα επτά (67) ετών,

γ) ατόμων με Αναπηρία που διαθέτουν κάρτα αναπηρίας ή άλλο έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),

δ) λόγω ανωτέρας βίας ή έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών που επηρεάζουν την περιοχή του ακινήτου κλπ.

8. Υποχρέωση των Δήμων για καθορισμό χώρων απόθεσης των υπολειμμάτων καθαρισμού σε συγκεκριμένα κατάλληλα σημεία, όπου θα τα μεταφέρουν τα συνεργεία καθαρισμού και θα τα αποκομίζουν οι υπηρεσίες των Δήμων.

Οι παραπάνω σημαντικές βελτιώσεις ήταν αποτέλεσμα της διάθεσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα του τ. Υπουργού κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για έμπρακτη συνεργασία κατά τη διαδικασία νομοθέτησης με τους ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν άμεση γνώση των προβλημάτων, όπως η ΠΟΜΙΔΑ που εκφράζει τις απόψεις των υπόχρεων ιδιοκτητών της χώρας. Η ΠΟΜΙΔΑ είναι στη διάθεση και της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για συνεργασία στην εμπέδωση του νέου αυτού ετήσιου θεσμού.

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου 2026) η ΠΟΜΙΔΑ προσκαλεί και πάλι, όλους τους υπόχρεους, ιδιοκτήτες και χρήστες των κάθε είδους οικοπέδων και ακαλύπτων χώρων, να προχωρήσουν εγκαίρως στον καθαρισμό των οικοπέδων τους και στην υποβολή της δήλωσης καθαρισμού στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του κοινωνικού συνόλου εν γένει, από τον κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς, αλλά και την αποφυγή προστίμων και άλλων αχρείαστων νομικών συνεπειών σε βάρος τους

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ εδώ