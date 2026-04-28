Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια: Το νέο σχέδιο του ΥΠΕΝ και οι ενστάσεις των ειδικών

Τη δυνατότητα να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνια θέλει να δώσει το ΥΠΕΝ σε όλους τους πολίτες, μια ιδέα που όμως προσκρούει στην πραγματικότητα.

Πρόκειται για τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά “plug in”, που μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν σε μπαλκόνια και άλλες επιφάνειες, προσφέροντας τη δυνατότητα παραγωγής ηλιακής ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η διαφορά τους σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι δεν απαιτούν συγκεκριμένη έκταση στο δώμα, είναι δηλαδή πολύ πιο εύκολο να αξιοποιηθούν σε οποιοδήποτε χώρο. Επίσης, μπαίνουν απευθείας στην πρίζα, παρά στον μετρητή.

Το ΥΠΕΝ προωθεί, λοιπόν, τη χρήση αυτών των συστημάτων με ισχύ έως τα 800 W. Όπως δήλωσε χθες (27.4.2026) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, «ο ήλιος και ο άνεμος ανήκουν σε όλους. Ανοίγουμε το δρόμο για φ/β στο μπαλκόνι σε κάθε Έλληνα πολίτη ώστε να μειώσει το κόστος ενέργειας».

Τέτοια φωτοβολταϊκά μπορεί να αγοράσει ο καθένας εγχώρια ή από το εξωτερικό έναντι ενός σχετικά χαμηλού κόστους που κυμαίνεται έως τα 1.000 ευρώ. Στη συνέχεια, μπορεί να αυτοπαράγει μέρος των αναγκών του, μειώνοντας το τελικό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον στη θεωρία.

Στην πράξη, όμως, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, τη στιγμή που η σχετική ρύθμιση για τα φωτοβολταϊκά plug-in αναμένεται σύντομα με νέα υπουργική απόφαση που αφορά την αυτοπαραγωγή net-billing.

Ο ΔΕΔΔΗΕ φέρεται να έχει εκφράσει τον προβληματισμό του για το τί θα σημάνει μια μαζική εγκατάσταση ως προς την ευστάθεια του δικτύου. Το ζήτημα έχει πολλαπλές διαστάσεις: Καταρχήν, προκύπτει το ζήτημα της ομαλής λειτουργίας σε επίπεδο κτιρίου και περιοχής. Έτσι, ελάχιστη απαίτηση είναι ότι τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να δηλώνονται σε σχετική ψηφιακή πλατφόρμα.

Έπειτα, υπάρχει το πιο στρατηγικό ζήτημα, ότι δηλαδή σήμερα στη χώρα μας έχουμε ήδη περίσσεια ηλιακής παραγωγής ενέργειας που έχει οδηγήσει σε αναγκαστικές περικοπές μέρους της για αρκετές ώρες κάθε ημέρας. Έτσι, η προσθήκη ακόμα περισσότερων φωτοβολταϊκών θα εντείνει το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Αυτός είναι ο λόγος που ακόμα και στελέχη του κλάδου τονίζουν ότι αυτό που χρειάζεται είναι να μπουν μπαταρίες στα μπαλκόνια και όχι φωτοβολταϊκά. Ο πρόεδρος του συνδέσμου ΣΠΕΦ, Στέλιος Λουμάκης, προειδοποίησε χθες από το βήμα της Βουλής ότι πρόκειται να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. «Θεωρητικά, αν μπορούσαμε αύριο να βάλουμε φωτοβολταϊκά σε κάθε σπίτι και μπαλκόνι, απλά θα έπεφτε το δίκτυο», είχε προειδοποιήσει παλαιότερα ο κ. Λουμάκης.

Ως εκ τούτου, προκύπτει το ζήτημα του ελέγχου της παραγωγής των φωτοβολταϊκών plug-in από το διαχειριστή, όπως δηλαδή πράττει ήδη στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών πάρκων. Τις τεχνικές λεπτομέρειες, που θα κρίνουν και τις δυνατότητες εγκαταστάσεων, θα αποσαφηνίσει η προσεχής υπουργική απόφαση, την οποία περιμένουν με ενδιαφέρον τόσο οι καταναλωτές, όσο και η αγορά.

πηγή newsit.gr